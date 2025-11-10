Подробно търсене

Икономическият растеж на САЩ може да стане отрицателен, ако правителствената блокада продължи, заяви икономическият съветник на Тръмп

Бойчо Попов
Икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет. Снимка: AP/Evan Vucci, архив
Вашингтон,  
10.11.2025 08:08
 (БТА)

Икономическият растеж на Съединените щати през четвъртото тримесечие може да бъде отрицателен, ако продължи спирането на дейността на федералното правителство. Това заяви икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет в интервю, излъчено в неделя (местно време) по телевизия Си Би Ес (CBS) и цитирано от Ройтерс.

Хасет, който според медийни публикации остава в надпреварата за наследник на Джером Пауъл на поста президент на Управлението за федерален резерв,  отбеляза, че недостигът на авиационни диспечери е причинил сериозни закъснения на полетите в навечерието на Деня на благодарността - един от най-натоварените периоди за американската икономика.

"Денят на благодарността е един от най-силните моменти за потреблението и пътуванията през годината. Ако хората не могат да се придвижват и да харчат по това време, тогава наистина можем да очакваме отрицателен растеж за четвъртото тримесечие", заяви Хасет.

Над 2700 редовни пътнически полета са били анулирани по последни данни в САЩ вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, предаде Ройтерс. Повече от 10 000 полета са били забавени.

Вчера американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че въздушният трафик в страната може скоро да бъде сведен до минимум.

Все пак от Вашингтон дойдоха положителни новини. С процедурно гласуване тази нощ Сенатът придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа.

/БП/

