Подробно търсене

Общо 33 пожара са потушени в България през последното денонощие

Росица Илиева
Общо 33 пожара са потушени в България през последното денонощие
Общо 33 пожара са потушени в България през последното денонощие
снимка: Ники Матанов/БТА, архив
София,  
07.11.2025 07:31
 (БТА)

Общо 33 пожара са потушени в страната за последното денонощие, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 66 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, без нанесени материални щети са 19 пожара, извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции. 

При пожар в къша в град Поморие е обгазен мъж на 57 години и унищожено домашно имущество. Пожарът е ликвидиран от служителите на Районна служба ПБЗН-Бургас. 

Лъжливите повиквания са четири. 

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:09 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация