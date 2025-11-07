Питсбърг Пенгуинс победи Вашингтон Кепиталс с два гола на Сидни Кросби и продължава да бъде в челото на Източната конференция на НХЛ

Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Играчите на Питсбърг празнуват след втория гол на Кросби (втори от дясно наляво) / Снимка: AP Photo/Gene J. Puskar
Ню Йорк,  
07.11.2025 09:22
 (БТА)

Сидни Кросби отбеляза два гола и Питсбърг Пенгуинс победи Вашингтон Кепиталс с 5:3 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), с което Пенс събраха 20 точки и останаха на върха в Столичната дивизия. Ню Джърси Девилс обаче има предимство по критерий по-малко изиграни мачове, след като спечели с 4:3 след продължение срещу Монреал Канейдиънс. 

Брайън Ръст отбеляза победния гол в средата на последната третина и записа две асистенции за Пенс. Антъни Манта и Конър Дюар също бяха точни за отбора от Пенсилвания, а Артурс Силовс отрази 28 удара. От 15 мача от началото на сезона Пенгуинс имат девет победи, четири загуби и две поражения след продължения. 

Вашингтон не бе далеч от обрат, след като залични пасив от три попадения в средата на мача. Дилан Стром вкара гол и завърши с две асистенции, а Том Уилсън записа четвъртото си попадение в също толкова мачове. Расмус Сандин също бе точен за Капс, а Алекс Овечкин направи две асистенции ден след отбелязването на гол номер 900 в НХЛ.

Вашингтон е с 15 точки към този момент и временно е извън плейофните позиции в Източната конференция. 

Йеспер Брат бе точен 1:33 минути след началото на продължението и Ню Джърси Девилс спечели с 4:3 срещу Монреал Канейдиънс, за да остане равен по точки с Питсбърг. Коди Глас, Онджей Палат и Тимо Майер също вкараха за "дяволите", а Кърби Даш, Джейк Еванс и Оливер Капанен се разписаха за Хабс. Монреал също е с 20 точки и води в Атлантическата дивизия. 

Павел Заха бе точен 5.6 секунди преди края на продължението за победа на Бостън Брюинс с 3:2 срещу Отава Сенатърс в друг мач от редовния сезон. Шон Курали и Морган Гийки също се разписаха за "мечоците", които спечелиха за пети пореден път и заемат трето място в Атлантическата дивизия с две точки зад Монреал и равенство с Детройт Ред Уингс. 

Каролина Хърикейнс е с два пункта пасив зад Девилс и Пенгуинс в Столичната дивизия, след като спечели с 4:3 срещу Минесота Уайлд. Николай Елерс отбеляза победното попадение в първата минута на втората третина, а Джаксън Блейк, Шон Уокър и Андрей Свечников нанизаха другите шайби за Хабс. 

Сам Райнарт отбеляза 30-ия си рожден ден с победен гол за успеха на Флорида Пантърс с 5:2 срещу Лос Анджелис Кингс. Брад Маршан се разписа два пъти и Сам Бенет и Антон Лундел добавиха по една шайба, благодарение на което шампионите спечелиха седми мач от 14 и са с 15 точки.

Една повече има Тампа Бей Лайтнинг, който надви с 6:3 Вегас Голдън Найтс. Никита Кучеров и Брендън Хагел се разписаха по два пъти за шампионите от 2020 и 2021, а останалите попадения бяха дело на Гейдж Гонсалвеш и Доминик Джеймс, за когото това бе първи гол в НХЛ.

Двубои от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Бостън - Отава          3:2 след продължение
Бъфало - Сейнт Луис     0:3
Каролина - Минесота     4:3
Ню Джърси - Монреал     4:3 след продължение
Питсбърг - Вашингтон    5:3
Далас - Анахайм         5:7
Нешвил - Филаделфия     1:3
Лос Анджелис - Флорида  2:5
Лас Вегас - Тампа Бей   3:6 

Плейофни отбори в НХЛ:
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Монреал 20 точки, Детройт 18, Бостън 18
Столична дивизия: Ню Джърси 20, Питсбърг 20, Каролина 18
Уайлдкард: Торонто 17, Филаделфия 17

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 21, Уинипег 18, Юта 18
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 19, Вегас 17, Сиатъл 16
Уайлдкард: Далас 17, Едмънтън 16. 

