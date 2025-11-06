Александър Овечкин отбеляза гол номер 900 в кариерата си в НХЛ и Вашингтон Кепиталс победи Сейнт Луис Блус

Александър Овечкин отбеляза гол номер 900 в кариерата си в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), а Вашингтон Кепиталс победи с 6:1 Сейнт Луис Блус в мач от редовния сезон. Така столичани се изкачиха на втората уайлдкард позиция в Източната конференция със седем победи и 15 точки.

Антони Бовилие и Том Уилсън се разписаха по два пъти, а Джон Карлсън завърши с гол и асистенция и столичани спряха серията си от четири мача без победа. Джейкъб Чикрин завърши двубоя с три асистенции и Логан Томпсън направи 23 спасявания, а за Блус точен бе Алексе Торопченко.

Овечкин достигна до границата от 900 попадения с рядко виждан гол в хокея. Удар на Чикрин бе отразен и се отби в мантинелата, след което шайбата попадна на стика на руснака. Без да се бави, той стреля с бекхенд с гръб към вратата и улови Джордан Бинингтън извън позиция, за да вкара за 2:0 в началото на втората третина.

Попадението на Овечкин спря мача за дълго празнуване на Капс и всички в залата във Вашингтон. Руснакът вече има шест попадения повече от легендата Уейн Грецки, чийто рекорд подобри през месец април тази година. Той навърши 40 години на 17 септември и все още има шанс да премине границата от хиляда попадения в НХЛ.

Също с 15 точки, но в Западната конференция, е Чикаго Блекхоукс. Тайлър Бертуци отбеляза хеттрик и Спенсър Найт направи 43 спасявания за победа с 5:2 в гостуване срещу Ванкувър Канъкс, с което "Черните ястреби" спряха серия от три поражения в НХЛ и 11 мача без успех срещу този съперник.

Иля Микейев и Конър Бедард също се разписаха за Чикаго, а за Ванкувър, който отстреля съперника с 45-28 удара, точни бяха Аату Рати и Евандър Кейн в края.

Джон Таварес вкара в последната третина и Торонто Мейпъл Лийфс се наложи с 5:3 срещу Юта Мамът в друг мач от редовния сезон. Канадският център, Уилям Нюландер, Матиас Мачели и Матю Найс завършиха с по гол и асистенция, а Остин Матюс заби петата шайба за третата поредна победа на Торонто.

Майкъл Каркони, Михаил Сергачов и Дилан Гънтър отбелязаха попаденията за Мамът, които са с победа и поражение в средата на серия от четири гостувания.

Назем Кадри бе точен в мач номер 1000 в кариерата си и Калгари Флеймс спечели с 5:1 срещу Кълъмбъс Блу Джакетс. Морган Фрост и Блейк Коулман дадоха преднина на канадците още в първите 92 секунди на мача, а Адам Клапка и Микаел Беклунд вкараха останалите голове. Дъстин Уулф отрази 42 удара, 22 от които в последната третина.

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон: Торонто - Юта - 5:3 Вашингтон - Сейнт Луис - 6:1 Калгари - Кълъмбъс - 5:1 Сиатъл - Сан Хосе - 1:6 Ванкувър - Чикаго - 2:5 Плейофни отбори в НХЛ: Източна конференция Атлантическа дивизия: Монреал 19 точки, Детройт 18, Торонто 17 Столична дивизия: Ню Джърси 18, Питсбърг 18, Каролина 16 Уайлдкард: Бостън 16, Вашингтон 15 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 21, Уинипег 18, Юта 18 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 17, Вегас 17, Сиатъл 16 Уайлдкард: Далас 17, Лос Анджелис 16.