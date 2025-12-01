Голям брой регистрирани пътни нарушения в Скопие няколко часа след като камери започнаха да ги регистрират

От днес камери, монтирани по улиците на Скопие, регистрират пътните нарушения в столицата на Република Северна Македония. През първите 12 часа чрез системата „Безопасен град“ са регистрирани 65 000 нарушения, от които 2800 са за преминаване на червен светофар, обяви министърът на вътрешните работи Панче Тошковски, се казва в съобщение на МВР.

„С този проект започваме нов етап в подобряването на безопасността на движението, нарушителите на правилата за движение ще получават електронно известие за извършеното нарушение, документирано със съвременни технически средства и записващи устройства. Целта ни е ясна, повече безопасност, по-малко нарушения и нулева толерантност към безразсъдно шофиране, независимо дали става въпрос за градска зона или за път извън населено място”, казва Тошковски.

Тестовият период, в който нарушителите на закона за движение по пътищата ще получават предупреждение, е до 1 януари 2026 г., след което ще бъдат налагани и глоби.