Огромен брой нарушения на движението по пътищата са регистрирани след началото на проекта "Безопасен град" в Скопие

За първите 24 часа от работата на проекта „Безопасен град“ са регистрирани 110 000 нарушения в движението по улиците на столицата на Северна Македония и част от пътищата край Скопие, както и в Тетово и Куманово. Системата, която вчера започна работа, използва камери за записване на нарушения като превишена скорост, преминаване на червен светофар и незаконно паркиране.

„Това е катастрофално число. Имахме (регистрирани нарушения на) около 1000 нерегистрирани превозни средства, 5000 нарушения за преминаване на червен светофар, а над 90 процента от нарушенията са били за превишена скорост“, заяви след конференцията за безопасността на движението министърът на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски.

По думите му през 2024 г. в страната е имало 142 жертви при пътнотранспортни произшествия. При средно 20 жертви на милион жители в скандинавските държави и 44 в Европа, в Северна Македония през последните 15 години е имало средно 78 жертви на един милион жители.

„Най-отговорно твърдя, че няма пътнотранспортно произшествие с фатални последици, което да е станало в резултат на спазване на правилата за движение“, каза Тошковски.

Според първоначалната информация декември, а вероятно и януари ще бъде тестов период, в който нарушителите ще получават информация за нарушенията си, а през февруари ще започнат да бъдат налагани и глоби. Ако глобата се плати в рамките на 8 дни, тя ще бъде намалена наполовина, като плащането ще бъде по електронен път и МВР ще получи незабавно потвърждение за това.

По време на пробния период ще се регистрират нарушения за превишена скорост, преминаване на червен светофар и нерегистрирани превозни средства. В следващата фаза спектърът от нарушения ще бъде разширен.

„Чуждестранните превозни средства също няма да бъдат изключение. Чуждестранните превозни средства не могат да бъдат възпрепятствани да напуснат (Северна) Македония, но ако не платят глобата при напускане на страната ще бъдат информирани, че няма да могат да влязат следващия път“, заяви Тошковски.

Тестовият период обхваща градовете Скопие, Тетово и Куманово, както и пътищата от Коридорите 8 и 10, които също ще влязат в системата за регистриране на нарушения до две седмици, като проектът ще бъде реализиран и на територията на цялата държава.