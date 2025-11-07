Лекар от ВМА заминава с българската експедиция към Антарктида

За поредна година лекар от Военномедицинската академия (ВМА) ще бъде част от екипажа на българския военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“, който днес отплава на четвъртата си мисия към ледена Антарктида. Това съобщиха от Военномедицинската академия.

Предизвикателството приема старши лейтенант д-р Денис Исмаилов – офицер от първия випуск военни лекари, който се дипломира през 2023 година. Млад, подготвен и решителен, той поема щафетата от д-р Мария Якова, която през последните две експедиции заслужи отлични оценки за своя професионализъм. Преди нея беше д-р Петко Гинев – също с високи резултати и признание. Всеки от тях остави следа, опит и уроци за следващите.

„Тръгвам с респект към мястото, с желание да бъда полезен и с ясното съзнание, че нося отговорност не само като лекар, но и като представител на ВМА,“ каза старши лейтенант д-р Исмаилов.

Сред задачата на експедицията е да бъдат осигурени условия за реализирането на десетки научни проекти, част от тях – и извън пределите на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

Първата група от 34-тата българска антарктическа експедиция отпътува за Ледения континент в четвъртък, 6 ноември, с полет от София, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ). Маршрутът на полярниците включва полети до Пунта Аренас и Магелановия пролив в Южна Америка, откъдето ще се качат на борда на чилийския военен кораб "Ахилес". След преминаване през пролива Дрейк и достигане до Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски", те ще я да подготвят след астралната зима и ще започнат работата по предстоящите научни и логистични проекти, отбелязаха от БАИ.

По-късно днес от Морската гара във Варна ще отплава и българският военноморски кораб НИК-421, чието пътуване ще продължи до южните ширини около 45 дни.