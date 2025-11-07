Подробно търсене

Предвиденият за днес блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите се отлага за следващия петък, съобщи Рая Назарян

Теодора Цанева
Предвиденият за днес блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите се отлага за следващия петък, съобщи Рая Назарян
Предвиденият за днес блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите се отлага за следващия петък, съобщи Рая Назарян
Снимки: Благой Кирилов/БТА
София,  
07.11.2025 09:26
 (БТА)

Предвиденият за днес блицконтрол с участието на премиера и вицепремиерите се отлага за пленарното заседание на 14 ноември. Това съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян след откриването на днешното пленарно заседание.

Във връзка с днешния блицконтрол са постъпили писма от министър-председателя Росен Желязков, от вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, че поради неотложни ангажименти нямат да имат възможност да участват в днешното заседание. Поради това, в изпълнение на парламентарния правилник (чл. 105, ал. 3), министър-председателят и всички заместник министър-председатели ще отговарят на актуални устни въпроси в пленарното заседание на 14 ноември 2025 г. като точка първа, каза Рая Назарян.

Ивайло Мирчев ("Продължаваме промяната-Демократична България") посочи, че преди няколко часа Министерството на финансите на САЩ е нарекло руска марионетка компанията, която искаше да купи "Лукойл". Това означава, че след две седмици рафинерията в Бургас спира да има възможността да извършва каквито и да са финансови транзакции, коментира той. Ситуацията става изключително опасна за страната и съм учуден с какво спокойствие това се приема в парламента, каза Мирчев. Две седмици след налагането на санкциите никой от правителството не е дошъл в парламента да уведоми какво смята да прави държавата за справяне с кризата с горива, коментира той. Затова внесохме извънредно искане да има закрито изслушване на премиера и на министрите на икономиката и енергетиката, съобщи Мирчев и помоли да бъде свикан председателски съвет.     

След това, по искане на „ДПС-Ново начало“, председателят на Народното събрание Рая Назарян даде 30 минути почивка и обяви, че след нея свиква председателски съвет.  

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

07.11.2025 09:58

Имаме усещането, че депутатите и Министерският съвет действат в различни посоки, каза Радослав Рибарски от ПП-ДБ във връзка с "Лукойл"

Не сме чули изявление от премиера дали действията, предприети от народните представители в парламента, са одобрени от Министерския съвет, имаме усещането, че те действат в различни посоки, каза пред журналисти в кулоарите на парламента Радослав Рибарски о
07.11.2025 09:33

От ПП-ДБ искат изслушване на премиера и министъра на енергетиката във връзка със ситуацията с горивата

Внасяме писмено искане министър-председателят и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията с горивата и какъв план имат за излизане от нея. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Атанас Атанасов от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:44 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация