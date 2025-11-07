Явор Бахаров ще представи в Пловдив първия си моноспектакъл "Трима крале"

Премиерата на моноспектакъла на актьора Явор Бахаров "Трима крале“ е на 15 ноември на сцената на Държавен куклен театър в Пловдив, съобщават организаторите.

По думите им актьорът Явор Бахаров представя един необичаен и дълбоко личен моноспектакъл по пиесата на британския драматург Стефан Бересфорд.

Те посочват, че това е история за три поколения мъже, свързани от сложните отношения между бащи и синове. През личната изповед на героя, спектакълът разглежда наследените модели на поведение, които често ни определят дори когато се опитваме да избягаме от тях.

В сърцевината на спектакъла стои идеята, че човек наследява не само черти и навици, но и емоционални модели, страхове и неизказани думи, които се предават от поколение на поколение. Това е онова невидимо наследство, което никой не е искал, но всички носим. Не всеки "крал“ завещава корона...

Пиесата поставя въпроси, които засягат всеки от нас: трябва ли да приемем миналото си такова, каквото е? Да съдим ли предците си за техните грешки или да се опитаме да простим?

Авторът Стефан Бересфорд е носител на наградата БАФТА и един от най-значимите съвременни автори в британския театър и кино. Режисьор е Юлиан Петров - актьор, режисьор и преподавател, познат на публиката с редица театрални и телевизионни проекти, които изследват човешката уязвимост и търсенето на смисъл, отбелязват организаторите.

"Съвсем скоро се навършиха 14 години от смъртта на баща ми. И с времето разбрах, че човек започва истински да опознава родителите си едва след като ги изгуби… Тази мисъл стои и в сърцевината на спектакъла "Трима крале“. Посвещавам го на живите ни роднини – онези, които продължават да ни помагат и обичат въпреки всичко! На баща ми, там… На майка ми, тук…“, казва Явор Бахаров.

Спектакълът, който е част от програмата на тазгодишното издание на "Нощ на театрите“, е с продължителност 50 минути и се развива в интимна театрална среда, в която публиката остава насаме със себе си, думите и спомените, се казва още в съобщението.