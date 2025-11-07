Германия няма да се кандидатира за домакинство на Световното клубно първенство през 2029 година

site.btaГермания няма да се кандидатира за домакинство на Световното клубно първенство през 2029 година
Германия няма да се кандидатира за домакин на Световното клубно първенство за мъже през 2029 година, заявиха от местната футболна федерация.
Концентрираме се "единствено и изключително върху кандидатурата за женското Европейско първенство през 2029 година, заяви говорител на централата пред ДПА.
Порталът The Athletic, собственост на New York Times, съобщи, че Германия е проявила интерес към клубния шампионат пред ФИФА. Бразилия е една от нациите, които искат да приемат турнира.
Разширеният формат на Световното клубно първенство през юни и юли в САЩ беше широко критикуван в Германия поради опасения от преумора на футболистите.
Домакинът на женския Европейски шампионат след четири години трябва да бъде избран на 3 декември. Италия, Полша и съвместна кандидатура на Дания и Швеция също са в надпреварата.
/ГК/
