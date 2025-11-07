Подробно търсене

Германия няма да се кандидатира за домакинство на Световното клубно първенство през 2029 година

Асен Даскалов
AP Photo/Michael Sohn, File
Берлин,  
07.11.2025 07:44
 (БТА)

Германия няма да се кандидатира за домакин на Световното клубно първенство за мъже през 2029 година, заявиха от местната футболна федерация.

Концентрираме се "единствено и изключително върху кандидатурата за женското Европейско първенство през 2029 година, заяви говорител на централата пред ДПА.

Порталът The Athletic, собственост на New York Times, съобщи, че Германия е проявила интерес към клубния шампионат пред ФИФА. Бразилия е една от нациите, които искат да приемат турнира.

Разширеният формат на Световното клубно първенство през юни и юли в САЩ беше широко критикуван в Германия поради опасения от преумора на футболистите.

Домакинът на женския Европейски шампионат след четири години трябва да бъде избран на 3 декември. Италия, Полша и съвместна кандидатура на Дания и Швеция също са в надпреварата.

/ГК/

Към 08:10 на 07.11.2025 Новините от днес

