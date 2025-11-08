Управителният съвет, предложен от Георги Павлов, получи най-много гласове на Общото събрание на Българска федерация по лека атлетика

Управителният съвет, предложен от Георги Павлов, получи най-много гласове на днешното извънредно Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) днес в София.

Самият Павлов получи най-голямо одобрение на 100 от представителите на 122 клуба, участвали във вота избора на УС.

Извънредното събрание бе свикано, след като Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство на 6-и август заради 44-те клуба, оспорили и спрели избора на Павлов за председател на БФЛА.

Звездата на българската лека атлетика Ивет Лалова получи 55 гласа и не бе избрана за част от Управителния съвет. Тя напусна залата след вота.

В УС на федерацията влязоха още предложените от Павлов - Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров и Григор Гутев, както и Даниел Дуков, който беше предложение на другия кандидат за председател на организацията Иван Колев. По право, но без право на глас при избора на нов ръководител на БФЛА, влиза и Добромир Карамаринов като президент на Европейската атлетика.

Новият Управителен съвет се събира на първо заседание утре, на което ще избере и председател на централата, както е по устава на БФЛА.