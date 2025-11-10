Над 2100 полета са били анулирани по последни данни в САЩ вчера

Над 2100 редовни пътнически полета са били анулирани по последни данни в САЩ вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на специализирания уебсайт "ФлайтЪуер" (FlightAware).

Около 7000 полета са закъснели.

Федералната авиационна администрация изпитва недостиг на персонал. В резултат вече три дни са отменяни полети - повече от 1000 в петък и над 1500 в събота, преди в неделя да бъде преминат прагът от 2 хиляди.

Вчера американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че въздушният трафик в страната може скоро да бъде сведен до минимум.

В края на месеца в САЩ отбелязват Деня на благодарността - период, през който десетки милиони хора пътуват, за да посрещнат празника с роднини и близки.