Светослав Танчев
САЩ намаляват броя на вътрешните полети, което започва с 4% от днес, заради спирането на работата на правителството
Самолет излита, като преминава близо до кулата за контрол на въздушното движение на летището в американския град Детройт. Снимка: AP/Paul Sancya
Вашингтон,  
07.11.2025 03:25
 (БТА)

Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ нареди авиокомпаниите да намалят от днес броя на вътрешните полети с 4% за 40 американски летища с голям трафик, предаде Ройтерс.

Ограниченията влизат в сила тази сутрин от 6:00 ч. източноамериканско време (13:00 ч. българско време). ФАА се позовава на опасения за безопасността на въздушния трафик заради спирането на работата на правителството.

В окончателната си заповед Федералната авиационна администрация посочва, че ще изисква 4% съкращения за 40 американски летища с голям трафик до понеделник, преди да им наложи 10% съкращения от 14 ноември.

ФАА налага също така и ограничения върху изстрелванията в космоса, но не прави съкращения при международните полети.

Към 05:03 на 07.11.2025 Новините от днес

