Космическата компания на Джеф Безос отложи изстрелването на ракетата "Ню Глен" заради неблагоприятни метеорологични условия

Космическата компания на американския милиардер Джеф Безос "Блу Ориджин" (Blue Origin) отложи за неопределено време изстрелването на своята ракета "Ню Глен" (New Glenn) заради неблагоприятни метеорологични условия над стартовата площадка в щата Флорида, предаде Франс прес.

В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията. В резултат компанията "проучва варианти за следващия (си) опит въз основа на прогнозата за времето".

"Ню Глен" е огромна ракета носител, предназначена за многократна употреба.