Подробно търсене

Компания "Блу Ориджин" изстреля ракетата си "Ню Глен" с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс

Десислава Иванова
Компания "Блу Ориджин" изстреля ракетата си "Ню Глен" с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс
Компания "Блу Ориджин" изстреля ракетата си "Ню Глен" с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс
Изстрелването на ракетата "Ню Глен" на компания "Блу Ориджин" от стартовата площадка в Кейп Канаверал, Флорида, 13 ноември 2025 г. Снимка: John Raoux/АП
Кейп Канаверал ,  
14.11.2025 02:53
 (БТА)

Компания "Блу Ориджин" на американския милиардер Джеф Безос изстреля от стартовата площадка във Флорида огромната си ракета "Ню Глен" с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс, предаде Ройтерс.

Мощната двустепенна ракета, висока колкото 32-етажна сграда, беше изстреляна от площадката в Кейп Канаверал. Предаване на живо показа как ракетата се издига към ясното небе сред пламъци и облаци изпарения, секунди след като заработиха седемте й двигателя на течно гориво BE-4. Изстрелването се осъществи след забавяне от няколко дни поради гъста облачност, а после и геомагнитна буря.

"Ню Глен" успя да изпълни ключова инженерна задача, след като ускорителят за многократна употреба на първата степен на ракетата се отдели от горната й степен минути след изстрелването и се върна на Земята, като се приводни безопасно на платформа в Атлантическия океан.

В контролния център "Рокет Парк" на "Блу Ориджин" в Кейп Канаверал избухнаха възторжени възгласи, когато видеото показа кацането на ускорителя. Около 20 минути по-късно контролният център потвърди, че горната степен на "Ню Глен" е изпълнила главната си мисия – извеждането на двойката космически апарати "ЕскаПЕЙД" (EscaPADE) на НАСА в космоса за началото на тяхното 22-месечно пътуване до Марс.

/ДИ/

Списание ЛИК

Свързани новини

13.11.2025 09:15

Мощната слънчева буря забави изстрелването на новата ракета "Ню Глен" на "Блу Ориджин"

Интензивната слънчева буря, отговорна за ослепителните полярни сияния в САЩ и на други места по света, забави изстрелването на новата ракета "Ню Глен" на компания "Блу Ориджин", предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.
10.11.2025 00:48

Космическата компания на Джеф Безос отложи изстрелването на ракетата "Ню Глен" заради неблагоприятни метеорологични условия

Космическата компания на американския милиардер Джеф Безос "Блу Ориджин" отложи за неопределено време изстрелването на своята ракета "Ню Глен" заради неблагоприятни метеорологични условия над стартовата площадка в щата Флорида, предаде Франс прес.
16.01.2025 10:21

Компанията "Блу Ориджин" изстреля ракетата-носител "Ню Глен"

Компания "Блу Ориджин" на основателя на "Амазон" на Джеф Безос осъществи първото изстрелване на тежката си ракета-носител "Ню Глен", показвайки потенциал да се конкурира със "Спейс Екс" на Илон Мъск, предадоха световните осведомителни агенции.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:30 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация