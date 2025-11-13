Мощната слънчева буря забави изстрелването на новата ракета "Ню Глен" на "Блу Ориджин"

Подробно търсене

Елена Христова
Ракетата "Ню Глен" на "Блу Ориджин" на стартовия комплекс 36 във Флорида. Снимка: АП/John Raoux
Кейп Канаверал ,  
13.11.2025 09:15
Интензивната слънчева буря, отговорна за ослепителните полярни сияния в САЩ и на други места по света, забави изстрелването на новата ракета "Ню Глен" на компания "Блу Ориджин", предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

След като стартът й от Флорида вече беше отложен заради неблагоприятни метеорологични условия, ракетата "Ню Глен" беше готова да излезе в космоса с два орбитални апарата на НАСА, предназначени за наблюдение на Марс.

Пет часа преди планираното изстрелване обаче, то беше отменено заради повишената слънчева активност.

Известно е, че геомагнитните бури нарушават радиовръзките и сателитните комуникации. Те също така могат да увеличат плътността на атмосферата, създавайки силно триене или съпротивление на сателитите и други космически кораби в ниска орбита около Земята, както се случи през февруари 2022 г., когато 40 току-що изстреляни спътника "Старлинк" на компания "Спейс Екс" бяха извадени от строя. 

Загрижена за възможния ефект от повишената радиация върху космическия кораб, насочен към Марс, американската космическа агенция реши да отложи старта, докато условията се подобрят. 

Повишените нива на заредени частици от Слънцето също могат по-лесно да избягат от защитното магнитно поле на Земята и да се сблъскат по-силно с молекулите в атмосферата, увеличавайки интензивността на разноцветните сияния, видими в нощното небе, най-вече в полярните региони. По ирония двата апарата, които превозва ракетата, са предназначени да наблюдават подобни явления на Марс в края на 22-месечното си пътуване до Червената планета.

Двата космически апарата са проектирани да орбитират около Марс в тандем, за да анализират как потоците от заредени слънчеви частици взаимодействат с магнитното поле на планетата и как това взаимодействие е причинило загубата на голяма част от атмосферата й.

Нов опит за изстрелването на "Ню Глен" може да бъде направен днес.

Прозорецът за изстрелване около 20 часа по Гринуич съвпада с прогнозите на Американския център за прогнозиране на космическото време, които показват намален риск от висока слънчева активност за космическите кораби и спътниците, отбелязва Ройтерс.

Това ще бъде едва вторият полет на ракетата, която беше изстреляна за първи път през януари. С височина 98 метра колкото 32-етажна сграда, тя е значително по-голяма и по-мощна от ракетите "Ню Шепърд", които компания "Блу Ориджин" на Джеф Безос изстрелва от Тексас с пътници.

Британската геоложка служба, цитирана от ДПА, определи бушуващата слънчева буря като най-силната от над 20 години, наричайки я "канибалска". 

12.11.2025 12:57

През тази нощ на територията на България е регистрирана магнитна буря с най-висок клас, каза за БТА геофизикът доц. Петя Трифонова от НИГГГ-БАН

В Геомагнитната обсерватория - Панагюрище на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при Българската академия на науките (БАН) бяха регистрирани стойности на екстремно силна магнитна буря в ранните часове на деня, каза за БТА доц. д-р Петя Трифонова - геофзик в НИГГГ-БАН.

