Китайската компания "Ленд спейс" не успя да завърши теста на многократно използваема ракета

Първият полет на ракетата от ново поколение "Чжуцюе-3" на китайската компания "Ленд спейс" (LandSpace) завърши с неуспех, предаде Ройтерс.

Неуспешният тест попари надеждите на "Ленд спейс" да стане третата компания след "Спейс Екс" (SpaceX) на Илон Мъск и "Блу ориджин" (Blue Origin) на Джеф Безос, която успешно е тествала ракета за многократна употреба.

"Чжуцюе-3" не успя да завърши решаващото контролирано кацане след първоначалния старт.

"По време на процеса възникна необичайно горене, което предотврати меко кацане на предназначената за целта площадка. Тестът завърши с неуспех и конкретната причина все още се анализира и разследва", съобщава агенция Синхуа.

Неуспешният първи полет на "Чжуцюе-3" насочва вниманието към трудностите при разработването на ракета, която може да бъде върната и използвана повторно след изстрелване в орбита.

Ако бъде пусната на пазара, китайска многократно използваема орбитална ракета би ускорила космическото развитие на Пекин, позволявайки по-бърз ритъм на мисиите и по-ниски разходи за изстрелване на фона на стремена на Китай да разгърне големи сателитни съзвездия, които да се конкурират със "Старлинк" (Starlink) на "Спейс Екс".

Компанията на Илон Мъск стана пионер в областта на многократното използване на търговски ракети преди около десетилетие със своята "Фалкон 9". "Спейс Екс" трансформира установената американска индустрия за изстрелване на космически апарати, разчитаща предимно на еднократни ускорители, които се изхвърлят в океана или остават в космоса след като изпълнят мисията си.

Многократно използваемата основна степен на "Фалкон 9" позволи на "Спейс Екс" да започне изстрелването на своите сателити "Старлинк" през 2019 г. много по-бързо от конкурентите си, като през следващата година се превърна в най-големия оператор в света, променяйки глобалната индустрия за сателитни комуникации.

През октомври Мъск похвали дизайна на "Чжуцюе-3", като каза в социалната мрежа Екс, че китайската ракета дори може да надмине "Фалкон 9". Разликата обаче все още е голяма и няма гаранция, че "Ленд Спейс" ще успее да я стопи.

"Спейс Екс" осъществи първото си успешно кацане на ускорител през 2015 г. след два неуспешни опита. Оттогава голяма част от глобалната ракетна индустрия постепенно се опитва да имитира модела за многократна употреба на компанията.

Въпреки това, първият полет на "Чжуцюе-3" поставя "Ленд Спейс" пред местни редица конкуренти, които работят върху по-малки системи. Това е и първият път, когато китайска компания се доближава до многократно използваемо транспортно средство от класа на "Фалкон 9".