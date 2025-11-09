Единадесет ранени бяха откарани в болница след влаковата катастрофа в Словакия

Единадесет ранени бяха откарани в болница след катастрофата между два влака в Словакия днес. Няма загинали, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

Десетки пътници са поличили леки наранявания, съобщи на мястото на катастрофата словашкият министър на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок. Той уточни, че единият влак е ударил другия отзад в отсечката между Братислава и Пезинок, на 20 километра североизточно от столицата.

Това е вторият железопътен инцидент в Словакия през последния месец, отбелязва Ройтерс. Деветдесет и един души пострадаха при сблъсък между два влака в източната част на страната на 13 октомври.