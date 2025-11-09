Единадесет ранени бяха откарани в болница след влаковата катастрофа в Словакия

Подробно търсене

Деветдесет и един души пострадаха при сблъсък между два влака близо до източния словашки град Рожнява миналия месец. Илюстративна снимка: Словашката полиция чрез АП
Братислава,  
09.11.2025 21:54 | ОБНОВЕНА 09.11.2025 23:42
 (БТА)

Единадесет ранени бяха откарани в болница след катастрофата между два влака в Словакия днес. Няма загинали, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

Десетки пътници са поличили леки наранявания, съобщи на мястото на катастрофата словашкият министър на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок. Той уточни, че единият влак е ударил другия отзад в отсечката между Братислава и Пезинок, на 20 километра североизточно от столицата.

Това е вторият железопътен инцидент в Словакия през последния месец, отбелязва Ройтерс. Деветдесет и един души пострадаха при сблъсък между два влака в източната част на страната на 13 октомври.

 

