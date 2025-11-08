Подробно търсене

Десетки миряни се събраха в храм "Св. Архангели" в Пловдив на Архангеловден

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, възглави архиерейска света литургия в храм "Св. Архангели" в Старинен Пловдив. Снимка: Българска православна църква
Пловдив,  
08.11.2025 22:03
 (БТА)
На днешния 8 ноември православната църква чества свети Архангел Михаил и всички небесни и безплътни сили. В навечерието на празника с благословението на Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, отслужи архиерейска вечерня с петохлебие, а тази сутрин възглави архиерейска света литургия в храм "Св. Архангели" в Старинен Пловдив, съобщиха от Светия синод на Българската православна църква.

В съслужение с епископа са били архимандрит Евтимий, свещеник Атанас Атанасов и митрополитският дякон Калоян Миндев. Литургичните песнопения са били изпълнени от смесения хор при митрополитския храм "Св. вмчца Марина" с диригент Росица Димова.

От Светия синод посочиха, че в днешния празничен ден в храма са се стекли множество миряни, които са участвали молитвено в богослужението. 

В края на богослужбата преосвещеният епископ Поликарп е произнесъл слово и припомнил смисъла на празника, в който се отдава почит на ангелските чинове – невидимите приятели на човешкия род. Първият викарий е преподал на всички архипастирския поздрав и благослов на Пловдивския митрополит Николай.

Духовното тържество е завършило с многолетствие, провъзгласено от дякон Калоян Миндев.

 

