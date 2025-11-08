Подробно търсене

МОЛДПРЕС: Еврокомисарят по разширяването Марта Кос ще посети Молдова на 11 ноември

Атанаси Петров
МОЛДПРЕС: Еврокомисарят по разширяването Марта Кос ще посети Молдова на 11 ноември
МОЛДПРЕС: Еврокомисарят по разширяването Марта Кос ще посети Молдова на 11 ноември
Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос. Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
08.11.2025 22:03
 (БТА)

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос ще посети Молдова на 11 ноември, съобщи вицепремиерката на страната Кристина Герасимов, цитирана от агенция МОЛДПРЕС.

По време на визитата си в Кишинев се очаква Кос да проведе срещи с ръководството на страната и да участва в няколко публични събития, сред които конференцията за разширяването на ЕС и напредъка на Молдова. Форумът ще събере представители на правителството, международни партньори, академичните среди, частния сектор и обществеността.

Последният път еврокомисарят Марта Кос посети Молдова в началото на септември.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:33 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация