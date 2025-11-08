МОЛДПРЕС: Еврокомисарят по разширяването Марта Кос ще посети Молдова на 11 ноември

site.btaМОЛДПРЕС: Еврокомисарят по разширяването Марта Кос ще посети Молдова на 11 ноември
Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос ще посети Молдова на 11 ноември, съобщи вицепремиерката на страната Кристина Герасимов, цитирана от агенция МОЛДПРЕС.
По време на визитата си в Кишинев се очаква Кос да проведе срещи с ръководството на страната и да участва в няколко публични събития, сред които конференцията за разширяването на ЕС и напредъка на Молдова. Форумът ще събере представители на правителството, международни партньори, академичните среди, частния сектор и обществеността.
Последният път еврокомисарят Марта Кос посети Молдова в началото на септември.
