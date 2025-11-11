МОЛДПРЕС: Еврокомисар Марта Кос призова опозицията в Молдова да подкрепи пътя на страната към ЕС

Еврокомисарката по разширяването на ЕС Марта Кос, която е на посещение в Молдова, заяви днес, че присъединяването към Европейския съюз е национален проект, а не проект на една-единствена партия или лидер, съобщи агенция МОЛДПРЕС.

"Ако искаме просперираща Молдова в Европейския съюз, е необходимо участието на всички", посочи тя и съобщи, че е разговаряла с представители на опозиционните партии в парламента. Кос призова всички политически сили да консолидират усилията си, така че реформите да са от полза за всички граждани.

"Сега е моментът да обърнем страницата. Нека работим заедно и да гарантираме, че по време на преговорите за присъединяване Молдова ще получи най-добрата възможна сделка за своя народ и бъдеще при равни условия в безопасен и проспериращ Европейски съюз", отбеляза еврокомисарката по време на съвместен брифинг с вицепремиерката по европейската интеграция Кристина Герасимов.



Кос подчерта, че гражданите са тези, които решават посоката, в която се движи страната и на последните избори те са потвърдили желанието си за присъединяване към ЕС.

"Лидерите на опозиционните партии ми казаха, че не са проруски настроени и че ще подкрепят европейските реформи. Вярвам, че и опозиционните партии разбраха какво всъщност означават тези избори. Те взеха предвид волята на народа. Не политиците решават, а гражданите. Не само пред правителството, но и пред целия парламент и всички политически партии вече има ясни задачи", обобщи Марта Кос.

Еврокомисарката, която посети Молдова четири пъти за последната година, заяви, че по време на визитите си е разговаряла със стотици кметове от всички политически партии, с предприемачи, собственици на малък бизнес, фермери и представители на гражданското общество. По думите ѝ молдовците имат големи очаквания към Европейския съюз.

"Моментът да се обедините е днес. Да се ​​борите с корупцията, окончателно да оставите бедността зад гърба си и да поставите олигарсите там, където им е мястото - зад решетките", каза европейският комисар.

"През следващите години ще трябва да приведете законодателството си в съответствие с европейските стандарти. И ще трябва да го приложите. В този процес ще има възходи и падения. Запазете решителност, запазете вяра в себе си и продължавайте напред. Пътят на реформите, по който предстои да поемете, ще си заслужава усилията", завърши Марта Кос.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)