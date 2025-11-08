Дългогодишният президент на Джибути - Исмаил Омар Гели, официално се кандидатира за шести мандат

Подробно търсене

Николай Велев
Президентът на Джибути Исмаил Омар Гели участва в среща на върха САЩ - Африка във Вашингтон на 13 декември 2022 г. Снимка: AP/Evelyn Hockstein
Джибути ,  
08.11.2025 21:41
 (БТА)

Президентът на Джибути Исмаил Омар Гели, който е управлява еднолично страната от 1999 г. насам, обяви, че ще се кандидатира за шести мандат на следващите президентски избори, предвидени за април 2026 г., предаде Франс прес.

Партията на държавния глава - Народен фронт за прогрес, проведе днес конгрес в столицата на малката държава в един проблемен регион - в Африканския рог, в който са още Сомалия, Етиопия и Еритрея. След като партията номинира Исмаил Омар Гели за неин кандидат за предстоящия вот, "президентът прие тази номинация с благодарност, потвърждавайки ангажимента си към единството, стабилността и развитието в трудната международна обстановка", се казва в изявление на президентството.

/СХТ/

