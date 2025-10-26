Парламентът на Джибути проправи пътя за нов мандат на президента Исмаил Омар Гелех, който управлява страната от 1999 г.

Националното събрание на Джибути гласува единодушно днес за премахване на възрастовите изисквания към президента на страната, проправяйки пътя за нова кандидатура на Исмаил Омар Гелех, който е на власт от 1999 г., предаде Франс прес.



Според разпоредбите в конституцията на Джибути, кандидатите за президент не могат да са навъзраст над 75 години, което е пречка пред нов мандат за 77-годишният държавен глава. Следващите президентски избори в страната са насрочени за април 2026 г.

Бивша френска колония до независимостта си през 1977 г., Джибути е стабилна държава в сърцето на размирен регион и предизвиква интереса на великите сили, като там са разположени американски, френски и китайски военни бази, отбелязва АФП.

Парламентът на Джибути на практика отвори възможност президентът да организира референдум за възрастовите ограничения пред кандидатурата му, или да поиска второ гласуване на конституционната промяна от Националното събрание, което трябва да се случи до 2 ноември.



През май в интервю за списание "Жьон Африк" Гелех остави отворена възможността за нов петгодишен президентски мандат. "Всичко, което мога да ви кажа, е, че обичам страната си твърде много, за да се впусна в безотговорно приключение и да бъда причина за разделения", обясни той.