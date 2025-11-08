Кралският шведски оркестър ще отпразнува 500 години от създаването си с богата програма през цялата 2026-а

Кралският шведски оркестър се готви да отпразнува 500 години от създаването си, като тържествата ще продължат през цялата 2026-а, съобщава сайтът на културната институция.

Съставът, ръководен от 58-годишния американски диригент Алън Гилбърт, ще започне 2026 г. с два концерта в Кралската шведска опера и ще продължи юбилейната година с дълъг списък от музикални събития. Публиката в Германия, Нидерландия и Испания също ще има възможност да се срещне с оркестъра, който след 500 години продължава да се развива.

Малко са музикалните състави в света, които са активни от толкова дълго време. Кралският шведски оркестър остава постоянно любознателен към своето време и силно свързан с историята си, отбелязва сайтът operan.se.

"Бях наясно с дългата история на оркестъра, но нейната величина наистина ме впечатли, когато започнах да работя с тях. За мен е чест да бъда част от тази богата традиция“, казва диригентът Алън Гилбърт, който ръководи оркестъра от 2021 г., като едновременно с това е и музикален директор на Кралската шведска опера.

Той е потомствен цигулар, неговите родители са свирили в Нюйоркската филхармония. След като получава отлично музикално образование в Харвард и "Джулиард скул“ в Ню Йорк, печели наградата "Джордж Шолти“, даваща му възможност да учи при прочутия диригент. От 2009 до 2017 г. Алън Гилбърт е музикален директор на Нюйоркската филхармония.

Тържествата за юбилея на Кралския шведски оркестър започват с концерти на 17 и 18 януари, когато ще бъде изпълнена Симфония № 9 на Бетовен, както и световната премиера на произведението Time Weave, композирано от виолиста на оркестъра Торбьорн Хеландер.

През годината оркестърът ще има концерти с оперни певци като Нина Стеме, Майкъл Веиниус и Софи Асплунд, както и изяви в камерен формат в Златното фоайе на Кралската шведска опера.

Концертът на 8 май включва произведения на Менделсон и Рихард Щраус, а за 14 и 21 май са планирани "семейни“ концерти с по-популярни произведения на Росини, Моцарт и Чайковски.

През август Кралският шведски оркестър ще отиде на турне в Германия, Нидрландия и Испания, което ще приключи с концерт в операта в Стокхолм на 29 август с Нина Стеме като солистка.

Празненствата ще продължат и през есента на 2026 г., когато ще бъдат изпълнени произведения на Бенджамин Бритън и Стравински.

За 21 и 26 ноември са предвидени концертите "От Гершуин до Бърнстейн“, с които диригентът Алън Гилбърт ще почете музикалното наследство на композиторите от родните му САЩ.