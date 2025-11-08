Подробно търсене

ЦСКА завоюва отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо

Ива Кръстева
ЦСКА завоюва отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо
ЦСКА завоюва отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо
снимка БТА архив
Панагюрище,  
08.11.2025 22:06
 (БТА)

ЦСКА стана отборен шампион при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо в Панагюрище. 

И в двата финала "червените" победиха тима на Локомотив (София). 

Бронз при мъжете спечелиха отборите на Кодокан (Пазарджик)  и Топалов (София), а при жените Кодокан и Хаджи Димитър (Сливен). 

При дамите участваха 12 отбора, а при мъжете - 17. 

Състезанието е последно от календара за тази година, съобщават от БФ Джудо.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:33 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация