ЦСКА завоюва отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо

ЦСКА стана отборен шампион при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо в Панагюрище.

И в двата финала "червените" победиха тима на Локомотив (София).

Бронз при мъжете спечелиха отборите на Кодокан (Пазарджик) и Топалов (София), а при жените Кодокан и Хаджи Димитър (Сливен).

При дамите участваха 12 отбора, а при мъжете - 17.

Състезанието е последно от календара за тази година, съобщават от БФ Джудо.