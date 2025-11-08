ЦСКА завоюва отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо

site.btaЦСКА завоюва отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо
ЦСКА стана отборен шампион при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо в Панагюрище.
И в двата финала "червените" победиха тима на Локомотив (София).
Бронз при мъжете спечелиха отборите на Кодокан (Пазарджик) и Топалов (София), а при жените Кодокан и Хаджи Димитър (Сливен).
При дамите участваха 12 отбора, а при мъжете - 17.
Състезанието е последно от календара за тази година, съобщават от БФ Джудо.
/ИК/
