"Не показахме най-добрата си игра, но победата е най-важното нещо", каза старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не скри удовлетворението си от постигнатия успех с 1:0 срещу Берое. Той призна, че седмицата за неговия тим е била тежка след служебната загуба в градското дерби с Ботев и подчерта, че "черно-белите" трябва да бъдат по-прецизни в завършващата фаза от играта.

"Труден мач. Берое е добър отбор и днес ни създаде проблеми. Трудно бе за всички нас да играем пред празни трибуни. Цялата седмица беше тежка за нас. Не показахме най-добрата си игра, но победата е най-важното нещо", коментира Косич.

"Позволихме на съперника да създаде контраатаки. Искахме да вкараме още голове, но не бяхме прецизни със завършващите пасове. Поздравявам Боян Милосавлевич, който направи страхотни спасявания. Трябва да бъдем по-умни, за да знаем как да затваряме мачовете", допълни той.

"Целта ни да показваме най-доброто си лице във всеки мач. Успяхме да се изкачим толкова високо в класирането - с дисциплина, увереност и агресия. Сега сме в добра форма и се надявам да продължим така. Емоциите във всеки мач са много силни. Трябва да сме по-спокойни и ще работим върху това", завърши наставникът на Локомотив.