Светослав Танчев
Десетки хиляди в Португалия протестираха срещу предложените трудови реформи
Демонстранти с лозунга "Не на трудовия пакет" участват в днешния протест в португалската столица Лисабон срещу пакета от трудови реформи, предложен от правителството на премиера на Португалия Луиш Монтенегро. Снимка: AP/Armando Franca
Лисабон,  
08.11.2025 21:23
Десетки хиляди португалци в Лисабон излязоха днес по улиците на столицата, за да протестират срещу пакет от трудови реформи, предложен от правителството на премиера на Португалия Луиш Монтенегро, предаде Асошиейтед прес.

Демонстрантите носеха плакати с надпис "Не на трудовия пакет" и призоваха за минимална месечна заплата от 1050 евро през 2026 г.

Протестът бе организиран от най-големия профсъюз в страната в знак на несъгласие с реформата, която според правителството има за цел да подобри производителността и гъвкавостта на пазара на труда. Опонентите ѝ искат пакетът да бъде оттеглен и твърдят, че той застрашава правата на работниците.

В момента минималната работна заплата в Португалия е около 870 евро на месец.

Монтенегро, който е лидер на дясноцентристкия Демократичен алианс, оглавява правителство на малцинството в страната членка на ЕС с население от 10,6 милиона души. Ако бъде одобрен, законопроектът ще бъде изпратен в парламента, където се очаква да бъде приет с гласовете на крайнодясната популистка партия ШЕГА (Стига!), най-голямата опозиционна партия в Португалия.

Организаторите на днешния протест обявиха обща стачка в Португалия на 11 декември.

