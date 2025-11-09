Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Десетки хиляди в Португалия протестираха срещу предложените трудови реформи

Любомир Мартинов
Десетки хиляди в Португалия протестираха срещу предложените трудови реформи
Десетки хиляди в Португалия протестираха срещу предложените трудови реформи
Протест в Лисабон срещу трудовата реформа. (AP Photo/Armando Franca)
Лисабон,  
09.11.2025 05:44
 (БТА)

Десетки хиляди хора излязоха вчера по улиците на Лисабон, за да протестират срещу реформата в трудовото законодателство, предложена от правителството на премиера Луиш Монтенегро, предадоха световните агенции.

Протестът беше организиран от основния синдикат в страната в знак на несъгласие с мерките, които според правителството на дясноцентристкия Демократичен съюз целят да повишат производителността и гъвкавостта на пазара на труда.

Хиляди демонстранти преминаха по улиците на португалската столица, носейки транспаранти с надписи „Не на реформата в трудовото законодателство“ и скандирайки лозунги като „Няма да отстъпим, този план трябва да бъде изоставен“.

„Този проект е една от най-големите атаки срещу работниците, извършвани някога в Португалия“, заяви генералният секретар на синдиката CGTP Тиаго Оливейра по време на демонстрацията в Лисабон. „Ако бъде приложен, това ще бъде истински регрес в живота на всеки един от нас“, добави той.

Предложенията предвиждат да се улесни освобождаването на служители. Сред другите спорни мерки са ограничаване на срока, в който кърмещи жени могат да ползват гъвкаво работно време, и съкращаване на отпуска при спонтанен аборт.

Минималната работна заплата в Португалия в момента е 870 евро месечно. Протестиращите настояват тя да бъде повишена до 1050 евро през 2026 г.

Монтенегро, който е лидер Демократичния съюз, оглавява правителство на малцинството в страната членка на ЕС с население от 10,6 милиона души. Ако бъде одобрен, законопроектът ще бъде изпратен в парламента, където се очаква да бъде приет с гласовете на крайнодясната партия ШЕГА, най-голямата опозиционна партия в Португалия.

Организаторите на протеста обявиха, че ще свикат обща национална стачка на 11 декември.

/ЛМ/

Свързани новини

08.11.2025 21:23

Десетки хиляди в Португалия протестираха срещу предложените трудови реформи

Десетки хиляди португалци в Лисабон излязоха днес по улиците на столицата, за да протестират срещу пакет от трудови реформи, предложен от правителството на премиера на Португалия Луиш Монтенегро, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:11 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация