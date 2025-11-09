Десетки хиляди в Португалия протестираха срещу предложените трудови реформи

Десетки хиляди хора излязоха вчера по улиците на Лисабон, за да протестират срещу реформата в трудовото законодателство, предложена от правителството на премиера Луиш Монтенегро, предадоха световните агенции.

Протестът беше организиран от основния синдикат в страната в знак на несъгласие с мерките, които според правителството на дясноцентристкия Демократичен съюз целят да повишат производителността и гъвкавостта на пазара на труда.

Хиляди демонстранти преминаха по улиците на португалската столица, носейки транспаранти с надписи „Не на реформата в трудовото законодателство“ и скандирайки лозунги като „Няма да отстъпим, този план трябва да бъде изоставен“.

„Този проект е една от най-големите атаки срещу работниците, извършвани някога в Португалия“, заяви генералният секретар на синдиката CGTP Тиаго Оливейра по време на демонстрацията в Лисабон. „Ако бъде приложен, това ще бъде истински регрес в живота на всеки един от нас“, добави той.

Предложенията предвиждат да се улесни освобождаването на служители. Сред другите спорни мерки са ограничаване на срока, в който кърмещи жени могат да ползват гъвкаво работно време, и съкращаване на отпуска при спонтанен аборт.

Минималната работна заплата в Португалия в момента е 870 евро месечно. Протестиращите настояват тя да бъде повишена до 1050 евро през 2026 г.

Монтенегро, който е лидер Демократичния съюз, оглавява правителство на малцинството в страната членка на ЕС с население от 10,6 милиона души. Ако бъде одобрен, законопроектът ще бъде изпратен в парламента, където се очаква да бъде приет с гласовете на крайнодясната партия ШЕГА, най-голямата опозиционна партия в Португалия.

Организаторите на протеста обявиха, че ще свикат обща национална стачка на 11 декември.