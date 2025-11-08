Подробно търсене

Съндърланд спря победната серия на Арсенал след магически гол в добавеното време

Георги Крумов
Съндърланд спря победната серия на Арсенал след магически гол в добавеното време
Съндърланд спря победната серия на Арсенал след магически гол в добавеното време
Брайън Броби реализира зрелищен гол за крайното 2:2 в мача между Съндърланд и Арсенал / снимка: Richard Sellers/PA via AP
Съндърланд,  
08.11.2025 21:58
 (БТА)

Новакът във Висшата лига Съндърланд направи 2:2 като домакин на лидера в класирането Арсенал в мач от 11-ия кръг на английския футболен шампионат.

Двубоят на "Стейдиъм ъф Лайт" бе страшно интересен, а "черните котки" минаха път на състава на Микел Артета благодарение на Брайън Броби, който реализира със задна ножица в петата минута на добавеното време на втората част.

До почивката фаворитът в срещата Арсенал не предложи нищо интересно в атака и това бе използвано от домакините, които поведоха в 36-ата минута. Автор на гола бе юношата на Арсенал Дан Балард. Централният бранител на Съндърланд овладя на гърди топката между двама защитници на Арсенал и отправи топовен изстрел с десния крак, с който не остави шансове на Давид Рая, лишавайки "артилеристите" от възможността да запишат рекордната в историята на клуба девета поредна "суха мрежа".

Арсенал обаче показа друго лице след почивката и още от първите минути на втората част притисна съперника си.

В 54-тата минута Деклан Райс открадна топката в половината на Съндърланд от краката на Енцо льо Фи. Той комбинира с Микел Мерино, който намери Букайо Сака и англичанинът с удар с десния крак вкара за 1:1.

Малко след това Мартин Субименди имаше шанс да вкара втори гол за "топчиите", но изстрелът му намери напречната греда на вратата на домакините.

Арсенал все пак осъществи обрат в 74-тата минута, когато Леандро Тросар реализира с много хубав удар от границата на наказателното поле.

Веднъж повел, тимът на Арсенал се прибра в глуха защита, а мениджърът Микел Артета реши да играе с петима в защита. Страхливият подход на гостите бе наказан в продължението на мача, когато Брайън Броби изпревари и Габриел Магаляеш, и вратаря Рая, за да вкара със задна ножица за 2:2.

В ответната атака Мерино имаше шанс да върне аванса на Арсенал, но Балард спря изстрела му, залагайки тялото си точно на голлинията.

След равенството Арсенал остава лидер в класирането с 26 точки, на седем пред Манчестър Сити, който е и с мач по-малко. Съндърланд е на трето място с 19 точки.

 

Мачове от 11-ия кръг във Висшата лига на Англия: 

Тотнъм - Манчестър Юнайтед      2:2
Евертън - Фулъм                 2:0
Уест Хям - Бърнли               3:2
Съндърланд - Арсенал            2:2

по-късно днес:
Челси - Уулвърхямптън

в неделя:
Астън Вила - Борнемут
Брентфорд - Нюкасъл
Кристъл Палас - Брайтън
Нотингам Форест - Лийдс
Манчестър Сити - Ливърпул

В класирането води Арсенал с 26 точки, пред Манчестър Сити и Съндърланд с 19, Тотнъм, Ливърпул, Борнемут и Манчестър Юнайтед с по 18 и други.

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:33 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация