Съндърланд спря победната серия на Арсенал след магически гол в добавеното време

Новакът във Висшата лига Съндърланд направи 2:2 като домакин на лидера в класирането Арсенал в мач от 11-ия кръг на английския футболен шампионат.

Двубоят на "Стейдиъм ъф Лайт" бе страшно интересен, а "черните котки" минаха път на състава на Микел Артета благодарение на Брайън Броби, който реализира със задна ножица в петата минута на добавеното време на втората част.

До почивката фаворитът в срещата Арсенал не предложи нищо интересно в атака и това бе използвано от домакините, които поведоха в 36-ата минута. Автор на гола бе юношата на Арсенал Дан Балард. Централният бранител на Съндърланд овладя на гърди топката между двама защитници на Арсенал и отправи топовен изстрел с десния крак, с който не остави шансове на Давид Рая, лишавайки "артилеристите" от възможността да запишат рекордната в историята на клуба девета поредна "суха мрежа".

Арсенал обаче показа друго лице след почивката и още от първите минути на втората част притисна съперника си.

В 54-тата минута Деклан Райс открадна топката в половината на Съндърланд от краката на Енцо льо Фи. Той комбинира с Микел Мерино, който намери Букайо Сака и англичанинът с удар с десния крак вкара за 1:1.

Малко след това Мартин Субименди имаше шанс да вкара втори гол за "топчиите", но изстрелът му намери напречната греда на вратата на домакините.

Арсенал все пак осъществи обрат в 74-тата минута, когато Леандро Тросар реализира с много хубав удар от границата на наказателното поле.

Веднъж повел, тимът на Арсенал се прибра в глуха защита, а мениджърът Микел Артета реши да играе с петима в защита. Страхливият подход на гостите бе наказан в продължението на мача, когато Брайън Броби изпревари и Габриел Магаляеш, и вратаря Рая, за да вкара със задна ножица за 2:2.

В ответната атака Мерино имаше шанс да върне аванса на Арсенал, но Балард спря изстрела му, залагайки тялото си точно на голлинията.

След равенството Арсенал остава лидер в класирането с 26 точки, на седем пред Манчестър Сити, който е и с мач по-малко. Съндърланд е на трето място с 19 точки.

Мачове от 11-ия кръг във Висшата лига на Англия: Тотнъм - Манчестър Юнайтед 2:2 Евертън - Фулъм 2:0 Уест Хям - Бърнли 3:2 Съндърланд - Арсенал 2:2 по-късно днес: Челси - Уулвърхямптън в неделя: Астън Вила - Борнемут Брентфорд - Нюкасъл Кристъл Палас - Брайтън Нотингам Форест - Лийдс Манчестър Сити - Ливърпул В класирането води Арсенал с 26 точки, пред Манчестър Сити и Съндърланд с 19, Тотнъм, Ливърпул, Борнемут и Манчестър Юнайтед с по 18 и други.