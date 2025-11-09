Подробно търсене

Девет кандидати бяха одобрени за президентските избори в Гвинея, включително лидерът на хунтата

Любомир Мартинов
Мамади Думбуя (AP Photo/Misper Apawu)
Конакри,  
09.11.2025 03:40
 (БТА)

Върховният съд на Гвинея публикува вчера временен списък с девет кандидати за президентските избори на 28 декември, в който фигурира и лидерът на военната хунта Мамади Думбуя, предаде АФП.

Четиридесетгодишният Думбуя управлява западноафриканската страна с твърда ръка, след като през 2021 г. пое властта с преврат. В понеделник той подаде кандидатурата си – стъпка, към която неговите приближени го тласкаха от месеци въпреки първоначалното му обещание да върне властта на цивилни.

От общо 51 подадени документи Върховният съд одобри още осем кандидати, повечето от които са малко познати на широката общественост.

В отсъствието на водещи фигури като бившия премиер в изгнание Селу Далейн Диало, опозицията може евентуално да се обедини около кандидатурата на Фая Лансана Милимоно, известен с критиките си към хунтата.

Отхвърлените кандидати разполагат със 72 часа, за да обжалват решението, а Върховният съд ще има 48 часа, за да се произнесе след получаването на жалбите.

Четири години след идването на военните на власт гвинейците трябва да гласуват на 28 декември за нов държавен глава в една от най-бедните страни в света, чиято история е белязана от преврати и авторитарни режими.

Очакваният от години президентски вот както от населението, така и от международната общност, трябва да сложи край на преходния период, започнал, след като Думбуя свали от власт президента Алфа Конде, управлявал повече от десет години.
 
 
 

/ЛМ/

