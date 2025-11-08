Подробно търсене

"За нас е важна тази победа срещу добър отбор", каза след успеха над Черно море Тича треньорът на Спартак Плевен Тодор Тодоров

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
БТА, Варна (8 ноември 2025) на снимката треньорът на Спартак Плевен Тодор Тодоров след срещата от 6-ия кръг на НБЛ срещу Черно море Тича, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
08.11.2025 22:27
 (БТА)

Изказване на треньора на Спартак Плевен Тодор Тодоров след срещата от 6-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) между Черно море Тича и плевенския тим, завършила 90:81 за гостите.

"Това е една победа, която ни трябваше. Беше ни нужна не само заради това, че допуснахме една загуба навън, но и за самочувствието на момчетата срещу доста силен противник и то на чужд терен. Радвам се, че показахме характер. За нас беше важно да стоим близо през цялото време до отбора на Варна и се радвам, че успяхме да го направим. С някои грешки през първото полувреме и в началото на третата част позволихме те да поведат, но се радвам, че успяхме да се върнем.

Ние имаме проблеми с контузени състезатели и предния мач в Плевен срещу Берое се радвам, че успяхме всички да завършим здрави и там с осем човека, въпреки че и младите бяха там с нас.

За нас е важна тази победа срещу добър отбор при невероятна атмосфера. Ние се опитваме да пишем нашето оръжие с главни букви от началото на сезона и това на български е отбор с главни букви.“

/ГК/

Към 00:05 на 09.11.2025 Новините от днес

