"За нас е важна тази победа срещу добър отбор", каза след успеха над Черно море Тича треньорът на Спартак Плевен Тодор Тодоров

Изказване на треньора на Спартак Плевен Тодор Тодоров след срещата от 6-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) между Черно море Тича и плевенския тим, завършила 90:81 за гостите.

"Това е една победа, която ни трябваше. Беше ни нужна не само заради това, че допуснахме една загуба навън, но и за самочувствието на момчетата срещу доста силен противник и то на чужд терен. Радвам се, че показахме характер. За нас беше важно да стоим близо през цялото време до отбора на Варна и се радвам, че успяхме да го направим. С някои грешки през първото полувреме и в началото на третата част позволихме те да поведат, но се радвам, че успяхме да се върнем.

Ние имаме проблеми с контузени състезатели и предния мач в Плевен срещу Берое се радвам, че успяхме всички да завършим здрави и там с осем човека, въпреки че и младите бяха там с нас.

За нас е важна тази победа срещу добър отбор при невероятна атмосфера. Ние се опитваме да пишем нашето оръжие с главни букви от началото на сезона и това на български е отбор с главни букви.“