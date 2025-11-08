Подробно търсене

Йоана Илиева взе бронзов медал на сабя на Световната купа по фехтовка в Алжир

Ива Кръстева
снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков (архив)
Алжир,  
08.11.2025 23:04
 (БТА)

Йоана Илиева започна успешно сезон 2025/2026 и спечели бронзов медал на сабя на Световната купа по фехтовка в Алжир. В конкуренцията на 165 сабльорки от 33 държави българката показа изключителните си качества и остана на една точка от големия финал на турнира и двубой за златото.

В първата си среща от надпреварата Илиева отстрани категорично Александра Стражлаковски от САЩ с 15:5. В следващия двубой, валиден за място сред най-добрите 16, възпитаничката на фехтовален клуб Свечников, отново записа победа с 15:5 срещу индивидуалната неутрална състезателка и двукратна олимпийска шампионка от Токио 2021 София Позднякова. В срещата за място в топ 8 Илиева се изправи срещу Сара Балцер от Франция, олимпийска вицешампионка от Париж 2024 и спечели с 15:12, след като изоставаше с 6:10.

В двубоя за място на полуфиналите и на почетната стълбичка сабльорката победи Лусиа Мартин-Португуес от Испания с 15:8. В срещата за място на финала фехтовачката отстъпи пред Шугар Катинка Батай от Унгария след изключително оспорван двубой с 14:15 и взе първия си медал за сезона.

Йоана Илиева завърши миналия сезон под номер 2 в световната ранглиста. Бронзовият й медал днес е заявка за още по-добро представяне. 

Българската фехтовка получи още едно признание в лицето на международния съдия Васил Миленчев. Той получи признание за своя професионализъм като беше назначен да съдийства на мъжкия финал на турнира.

Утре турнирът за Световната купа в Алжир продължава с отборната надпревара при мъжете и при жените.

/ИК/

