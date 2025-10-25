Водещата българска състезателка по фехтовка Йоана Илиева с първа титла за сезона

Водещата българска състезателка по фехтовка Йоана Илиева спечели първа титла за сезона, като триумфира на международния сателитен турнир на сабя жени в София, носещ точки за Световната купа. В състезанието участваха 78 сабльорки от 18 държави. На пътеките излязоха също така и 30 българки, като 22 от тях продължиха към елиминациите.

Йоана Илиева излезе от групите с 6 победи от 6 срещи, като в елиминациите номер 2 в световната ранглиста, започна от втори кръг и там отстрани Яна Бреер от Германия с 15:2. В срещата за място на четвъртфиналите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников надделя над Таня Лутеа от Румъния с 15:9. В двубоя за място на почетната стълбичка сабльорката победи Белослава Иванова с 15:5. В полуфинала съперничката на Илиева Сабина Мартис от Румъния не излезе на пътеката заради контузия и сабльорката ни се класира директно за финала. В срещата за първото място Илиева се изправи срещу Андреа Лупу от Румъния и след победа с 15:8 извоюва златния медал. Така тя спечели първата си титла за сезона и показа световна класа.

Белослава Иванова също демонстрира върхови умения, като зае 8 място в крайното класиране. Фехтовачката на ЦСКА излезе от групите с 5 победи от 5 срещи. В елиминациите тя победи Натали Мишинева с 15:4 и Фрида Корн от Австрия с 15:4. В двубоя за място сред най-добрите 8 сабльорката ни надделя над Андреа Сербаноу от Румъния с 15:13. В срещата за място сред медалистките Иванова отстъпи пред Йоана Илиева с 5:15 и завърши надпреварата на 8 място.

От 30-те български сабльорки от групите излязоха още Емма Нейкова, Ралица Гаджева, Мариела Георгиева, Вероника Василева, Дора Христова, Виктория Витлиемова, Ива Власева, София-Александра Медарска, Кристина Миланова, Вая Терзиян, Екатерина Чаушева, Ева Нарлийска, Мая Антонова, Василена Кръстева, Христина Оронова, Ева Атанасова, Натали Мишинева, Моника Николова и Марина Апостолова.

Победи в първия кръг записаха Белослава Иванова (15:4 срещу Натали Мишинева), Емма Нейкова (15:4 срещу Саорс Макклинчи от Ирландия), Вероника Василева (15:6 над Ева Бобес от Румъния), Ралица Гаджева (15:9 срещу Франциска Танцмайстер от Австрия), Виктория Витлиемова (15:3 срещу Вая Терзиян) и Мариела Георгиева (15:9 срещу Василена Кръстева).

В трети кръг от елиминациите, валиден за място сред най-добрите 16, победа записа Емма Нейкова - 15:3 срещу Лайлък Динг от САЩ. В срещата за място в топ 8 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстъпи пред Виктория Коротченко от Украйна с 10:15 и завърши турнира на 10 място.

Сред най-добрите 32 влязоха още Ралица Гаджева (19-та), Мариела Георгиева (22-ра), Вероника Василева (23-а), Дора Христова (25-а) и Виктория Витлиемова (28-а). Утре турнирът продължава с надпреварата на сабя (мъже).