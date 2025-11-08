"Ние днес просто не заслужавахме да победим", призна след поражението от Спартак Плевен треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов

Изказване на треньора на Черно море Тича Васил Евтимов след срещата от 6-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) между варненския тим и Спартак Плевен, завършила 90:81 за гостите.

Васил Евтимов (треньор на Черно море Тича): "Мога да кажа, че за втори пореден мач четвъртата част е ужасна. Ние спираме да играем баскетбол. За пореден път водим с 8-10 точки и изведнъж всичко рухва. Изкарвам гарда от игра и край. Знаете ли колко паса, асистенции имаме отборно, като изключим деветте на Джелани Уотсън-Гейл? Три - за целия отбор. Представете си какъв баскетбол е било това. Това е по-зле и от уличен баскетбол. Ако бях събрал играчи от хората от публиката, да си подават топката - те щяха да направят четири асистенции. Ние имаме 12 асистенции общо, ние не играем отборно и всеки играе за себе си.

Играчите бъркат комбинациите. Сигурно е моя грешка, не знам, може би аз трябва да взема вината, но когато става за пореден мач… Те (бел. авт. баскетболистите) четвъртата част играят без главите си, нещо трябва да подменим. Можете ли да познаете колко борби има моят център, висок 2 метра и 10 сантиметра? Искате ли да ви кажа – нула борби, нула. Аз както съм инвалид в момента ще вляза и ще хвана поне една. Той на полувремето има нула борби, казвам му, че трябва да се бори, защото двамата ми високи играчи на полувремето имаха нула борби. Единият (бел. авт. Алонзо Гафни) е свършил мача с 0 борби, играл е 28 минути, какъв център е това, според Вас?

Лошото е, че на мен лично ми развалиха приятната серия в тази зала, защото миналата година, като изключа първия мач срещу Плевен, в който току-що бях дошъл и загубихме след продължение, аз от тогава нямам загуба в тази зала. Явно някои от тях не са наясно колко е важно да побеждаваш в собствената си зала.

Искам да поздравя Плевен, защото днес бяха… Вижте осем човека, четирима контузени отстрани, дойдоха, биха се, вкараха ни 90 точки и ни показаха как се играе баскетбол. Поздравявам ги, просто бяха по-добри от нас, искаха повече победата и затова резултатът е такъв.

Ние днес просто не заслужавахме да победим, статистиката говори. Всеки си прави каквото си поиска и накрая… Аз не съм учуден, че загубихме мача, това е съвсем нормално, разберете ме. Играхме добър баскетбол в продължение на 30 минути, поведохме с 10 точки, защитата беше добра, откраднахме топки, те направиха 16 грешки и изведнъж спираме да играем. Точно така – всичко тръгна от края на третата част когато за минута и половина свалиха загубата от 12 на 4 точки, точно така.

Извадих гарда, днес Венци (бел. авт. Венцислав Петков) беше контузен, аз нямах друг човек, който да играе зад Джелани Уотсън-Гейл, той не може да играе 40 минути, колкото и да ми се иска в съвременния баскетбол е невъзможно. Какво ще им кажа ли? Сега малко ще потренират през тази седмица, която идва, щото ни чака тежко гостуване в Ботевград. Там мачът ще е изключително тежък.

Така че сега малко ще потренираме и ще видят другата страна на Биг Вас, защото аз имам и друга страна. Те още не са запознати с нея, сега ще им покажа как един играч трябва да се бори – ако не иска – вратата е там. Лошото е, че днес за пореден път показваме трагичен баскетбол в четвъртата част. Може би в една от най-важните части на мача ние не сме концентрирани, не сме фокусирани, не играем отборно, което ме притеснява. Аз това им казах, че нашата сила е когато играем отборно и всеки играе за другия. Днес това го нямаше.

Не, не се отчайвам от това. Има и загуби, явно е писано да загубим този мач, но ние не заслужаваме да спечелим този мач по начина, по който играхме четвъртата част. Просто няма подаръци. Никоя няма да дойде в нашата зали или като сме гости да ни подари мача, ние трябва да се потрудим малко, да играем отборно, да спазваме нещата, защото много от играчите днес бъркаха и системите. Така че вече два месеца и половина работим, а те бъркат системите. Това е голяма грешка от тяхна страна, защото те знаят колко е важно това за мен. Сега малко ще се постараем да потренираме и ще бъдат малко изморени идващата седмица".