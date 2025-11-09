Подробно търсене

Днес в 18 от 38-те общини в Косово се провежда втори кръг на местните избори; въведени са допълнителни мерки за спокойното протичане на изборния процес

Кристиан Стратев
Снимка: AP Photo/Visar Kryeziu. Изображението е илюстративно.
Прищина,  
09.11.2025 06:05
 (БТА)

Днес в 18 от 38-те общини в Косово, в това число и в столицата Прищина, се провежда втори кръг на местните избори, като от полицията и прокуратурата са обявили допълнителни мерки с цел осигуряване на спокойно протичане на изборния процес, съобщава Косовското радио и телевизия. 

След първия кръг на местните избори в Косово, който се проведе на 12 октомври т.г., стана ясно, че в 17 общини в страната ще се проведе балотаж. Това са столицата Прищина, общините Вущри (Вучитрън) и Южна Митровица в Северно Косово; Фуш Косова и Обилич в Централно Косово; Клина, Юник и Пея (Печ) в Западно Косово; Джакова (Дяково), Раховец, Драгаш (Краковища), Сухарека и Призрен в Югозападно Косово; Джилян (Гниляне), Мамуша, Вития (Витина), Драгаш и Качаник в Югоизточно Косово.

В столицата Прищина на балотаж отиват досегашният кмет Пърпарим Рама от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) и Хайрула Чеку от управляващото ляво националистическо Движение "Самоопределение" (LVV), който към момента е министър на културата.

В петък косовската прокуратура обяви, че ще разположи 80 прокурори от страната в общините, в които днес се гласува, с цел постигане на адекватни и навременни действия при наличие на нередности в изборния процес. Косовската полиция също обяви, че е въвела специален оперативен план за провеждането на втория кръг на изборите, в рамките на който на място са разположени допълнителни полицейски служители и координатори и са проведени допълнителни обучения, за да се осигури спокойното протичане на изборния процес. 

