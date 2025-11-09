Подробно търсене

Китай обяви временното спиране на забраната за износ на редки метали към Съединените щати

Любомир Мартинов
Китайска мина за редки метали. (AP Photo, File)
Пекин,  
09.11.2025 06:58
 (БТА)

Китай обяви днес, че спира действието на забраната за износ към Съединените щати на галий, антимон и германий – редки и критично важни метали, което е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни, предаде АФП.

Регулацията, която блокираше износа на тези редки метали – ключови компоненти, особено за производството на полупроводници – е спряна до 27 ноември 2026 г., се посочва в изявление на китайското Министерство на търговията.

/ЛМ/

Към 07:43 на 09.11.2025 Новините от днес

