Премиерата на книгата "Баснословник" от Емануел Икономов ще се състои на фестивала "Музикални зографи"

Премиерата на книгата "Баснословник" от Емануел Икономов ще се състои днес, 9 ноември, на фестивала "Музикални зографи", съобщават организаторите.

София е домакин на форума, който започна на 4 октомври и продължава до 16 ноември. Събитията се провеждат в Централния военен клуб и на сцена "Централни хали".

Представянето на изданието "Баснословник" ще се състои на сцена "Централни хали". Авторът Икономов е майстор на късите словесни форми, които публикува вече 45 години, отбелязват организаторите на събитието.

Фестивалът обединява музика, визуални изкуства, кино и литература в общо пространство, където публиката не просто слуша или гледа, а преживява многопластовото въздействие на изкуството. Събира на една сцена млади дарования и утвърдени творци – музиканти, художници, писатели и режисьори – с мисията да изгради мост между поколенията и да открие нови пътища за взаимодействие между традицията и съвременността, допълват организаторите.

/ДД