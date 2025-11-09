Отбелязваме Международния ден за борба срещу фашизма и антисемитизма

Днес се отбелязва Международният ден за борба срещу фашизма и антисемитизма. Темата през 2025 г. е: "Говорете сега – борбата с фашизма не е радикална, тя е необходима!", се посочва в информация на отдел "Справочна" на БТА.

Международният ден за борба срещу фашизма и антисемитизма се отбелязва от 1992 г. по инициатива на европейската мрежа за борба с национализма, расизма, фашизма, антисемитизма и ксенофобията "Обединени за междукултурното взаимодействие" и съвпада с годишнината от "Кристалната нощ" (1938 г.) в Германия, когато е извършен един от най-големите погроми срещу евреите.

Информация за събитията от нощта на 9 срещу 10 ноември 1938 г. в Берлин и в други големи градове в Германия откриваме и в архивите на БТА. Еврейски магазини са разграбени и унищожени, а десетки синагоги опожарени. Блещукащите парчета стъкло по улиците от разбитите витрини на еврейските магазини дават името "Кристална нощ". Погромът е осъществен по лична заповед на Адолф Хитлер при организационното участие на Паул Гьобелс и Хайнрих Химлер и е представен като стихиен израз на народния гняв. Поводът е убийството на 7 ноември 1938 г. на съветник на немския посланик във Франция от 17-годишен младеж от еврейски произход. Убити са 91 души, около 20 000 души са изпратени в концентрационни лагери. Разрушени са около 280 синагоги и 815 еврейски магазини.