Подробно търсене

Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп"

Ива Кръстева
Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп"
Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп"
Александра Фейгин, снимка: AP Photo/Mindaugas Kulbis
София,  
08.11.2025 22:32
 (БТА)

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин зае първо място, а Кристина Григорова е втора в кратката програма при жените на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп", който се провежда в Зимния дворец в столицата.

Фейгин получи за изпълнението си 57.54 точки, от които 31.38 за технически елементи и 26.16 за компоненти на програмата. Григорова има 54.70 (30.31 и 24.39).

Трета във временното класиране е унгарката Катинка Анна Жембери с 54.41 точки.

Още една българка стартира в кратката програма - Киара Христова, която е 12-а с 50.07 точки.

При жените участваха 28 фигуристки, а първите 24 от тя продължават във волната програма.

При танцовите двойки състезанието премина без българско участие, след като Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев се отказаха при мъжете и жените, а при юношите и девойките Силвия Лутай и Константин Ткаченко играха извън класирането.  

Победители са в по-горната възрастова група за Виктория Мани и Карло Рьотлисбергер (Италия) със 181.39, а при юношите и девойките триумфираха Ирина Пидгайна и Артьом Ковал (Украйна) със 162.92 точки.

По-късно днес е кратката програма при мъжете, а утре надпреварата завършва с волната програма при девойките, юношите, жените и мъжете.

В турнира участват около 400 състезатели от 34 държави.

/ИК/

Свързани новини

04.11.2025 16:14

Александра Фейгин ще представи новите си олимпийски програми по време на турнира "Денкова-Стависки къп"

Сестрата на двукратната световна шампионка Албена Денкова разкри още, че за първи път от десетилетие самите Албена Денкова и Максим Стависки ще наблюдават турнира.
04.11.2025 12:48

Две танцови двойки ще представят България на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп"

На 5 и 6 ноември по програма е състезанието за малките възрастови групи, а в петък, събота и неделя ще играят юношите, девойките, мъжете и жените, включително в категорията соло денс, която досега не е представяна пред българска публика.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:04 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация