Борусия Мьонхенгладбах с втора поредна победа в Бундеслигата

Борусия Мьонхенгладбах постигна втора поредна победа в Бундеслигата след домакински успех с 3:0 срещу Кьолн в среща от 10-ия кръг на германското първенство.
В добавеното време на първата част Харис Табакович изпусна дузпа, но при добавката Филип Зандер откри резултата.
През втората част Кевин Дикс направи 2:0 от дузпа в 61-а минута, а Табакович се реваншира за пропуска си от бялата точка, отбелязвайки за 3:0 три минути по-късно.
В добавеното време на мача и Кьолн получи право да изпълни дузпа и Лука Валдшмид не сбърка от наказателния удар, отбелязвайки почетен гол за гостите.
Победата изкачи Борусия на 12-о място с 9 точки, докато Кьолн остава девети с 14 точки.
Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:
Байер Леверкузен - Хайденхайм 6:0
Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд 1:1
Хофенхайм - РБ Лайпциг 3:1
Унион Берлин - Байерн Мюнхен 2:2
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн 3:1
утре:
Фрайбург - Санкт Паули
Щутгарт - Аугсбург
Айнтрахт Франкфурт - Майнц
от петък:
Вердер Бремен - Волфсбуг 2:1
В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд с 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.
