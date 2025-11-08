Подробно търсене

Борусия Мьонхенгладбах с втора поредна победа в Бундеслигата

Мирослав Димитров
Борусия Мьонхенгладбах с втора поредна победа в Бундеслигата
Борусия Мьонхенгладбах с втора поредна победа в Бундеслигата
David Inderlied/dpa via AP
Берлин,  
08.11.2025 21:29
 (БТА)

Борусия Мьонхенгладбах постигна втора поредна победа в Бундеслигата след домакински успех с 3:0 срещу Кьолн в среща от 10-ия кръг на германското първенство.

В добавеното време на първата част Харис Табакович изпусна дузпа, но при добавката Филип Зандер откри резултата.

През втората част Кевин Дикс направи 2:0 от дузпа в 61-а минута, а Табакович се реваншира за пропуска си от бялата точка, отбелязвайки за 3:0 три минути по-късно.

В добавеното време на мача и Кьолн получи право да изпълни дузпа и Лука Валдшмид не сбърка от наказателния удар, отбелязвайки почетен гол за гостите.

Победата изкачи Борусия на 12-о място с 9 точки, докато Кьолн остава девети с 14 точки.

Мачове от десетия кръг на футболното първенство на Германия:

Байер Леверкузен - Хайденхайм       6:0
Хамбургер ШФ - Борусия Дортмунд     1:1
Хофенхайм - РБ Лайпциг              3:1
Унион Берлин - Байерн Мюнхен        2:2
Борусия Мьонхенгладбах - Кьолн   3:1

утре:
Фрайбург - Санкт Паули
Щутгарт - Аугсбург
Айнтрахт Франкфурт - Майнц

от петък:
Вердер Бремен - Волфсбуг            2:1

В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд с 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 19 и други.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:34 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация