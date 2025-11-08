Рибакина спечели финалния турнир на УТА след победа в два сета срещу Сабаленка

Представителката на Казахстан Елена Рибакина спечели титлата на финалния турнир на женската тенис асоциация УТА в Рияд, Саудитска Арабия след победа на финала над световната номер едно Арина Сабаленка (Беларус) с 6:3, 7:6(0).

Рибакина печели за пръви път заключителния турнир за сезона и прибра рекордните 5,235 милиона долара от наградния фонд.

В повторение на финала от Откритото първенство на Австралия през 2023 г., спечелен от Сабаленка, Рибакина направи пробив с поредица от мощни уинъри за преднина от 4:2 в първия сет, след което приключи частта с 6:3.

Рибакина, шампионка на Уимбълдън през 2022 г., спаси два сетбола в десетия гейм на втория сет и се стигна до тайбрек, в който тя не даде дори точка на Сабаленка и си осигури титлата.

По-рано при двойките Вероника Кудерметова и Елизе Мертенс се наложиха на финала над Тимеа Бабош/Луиза Стефани със 7:6(4), 6:1.





