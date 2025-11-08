Всички домакини в женското волейболно първенство се поздравиха с чисти победи в първите мачове от четвъртия кръг

Победи с по 3:0 гейма записаха домакините в четирите мача от съботния ден в четвъртия кръг на женското волейболно първенство на България.

Шампионките от Марица Пловдив се справиха с 3:0 (25:11, 25:14, 25:17) с тима на Славия и остават на върха в класирането с максималните 12 точки и нито един загубен гейм.

В зала "Строител" шампионките пренесоха импулса в играта си от успеха срещу хърватския Динамо Загреб в първата среща от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига и взеха инициативата в двубоя още от самото начало. "Белите" не успяха да отговорят на добрия начален удар и високата ефективност в нападение на Марица и "жълто-сините" отвориха двуцифрена преднина при 16:6. Това са оказа ключово за спечелването на първата част с убедителното 25:11.

Втората се разви по идентичен начин. След 3:3 възпитаничките на Ахметджан Ершимшек направиха серия от осем безответни точки и след това в хода на гейма увеличиха аванса си до 17:6, за да могат да го затворят при 25:14.

В третата част пловдивският тим продължи да диктува събитията на полето и след 7:4 взе последвалите осем разигравания за 15:4. До края маричанки не допуснаха изненада и мачът приключи при 25:17.

В следващия си двубой състезателките на Ахметджан Ершимшек посрещат Динамо Загреб в реваншa от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига след убедителната победа с 3:0 в хърватската столица. Срещата е на 12 ноември (сряда) от 18:30 часа в зала "Колодрума".

С 12 точки е и тимът на ЦПВК, който надделя над Дея Волей с 3:0 (25:14, 25:20, 25:8) гейма.

В другите две срещи от кръга Марица 2022 се справи с Миньор Перник с 3:0 (25:16, 32:30, 25:22) гейма за първата си победа през сезона, а също с 3:0 (25:23, 26:24, 25:20) гейма Драгоман спечели домакинството си на Варна-ДКС и регистрира третия си успех.

В неделя е дербито на кръга между Левски и ЦСКА.

Мачове от четвъртия кръг в женското волейболно първенство на България: ЦПВК - Дея Волей 3:0 (25:14, 25:20, 25:8) Марица 2022 - Миньор Перник 3:0 (25:16, 32:30, 25:22) Драгоман - Варна-ДКС 3:0 (25:23, 26:24, 25:20) Марица Пловдив - Славия 3:0 (25:11, 25:14, 25:17) в неделя: Левски - ЦСКА класиране: 1. Марица Пловдив 4 4 0 12:0 12 точки 2. ЦПВК 4 4 0 12:2 12 3. ЦСКА 3 3 0 9:0 9 4. Драгоман 4 3 1 9:5 9 5. Левски 3 2 1 6:4 6 6. Марица 2022 4 1 3 5:9 3 7. Славия 4 1 3 4:9 3 8. Дея Волей 4 1 3 3:9 3 9. Миньор Перник 4 0 4 2:12 0 10. Варна-ДКС 4 0 4 0:12 0