Всички домакини в женското волейболно първенство се поздравиха с чисти победи в първите мачове от четвъртия кръг
Пловдив,  
08.11.2025 20:24
Победи с по 3:0 гейма записаха домакините в четирите мача от съботния ден в четвъртия кръг на женското волейболно първенство на България.

Шампионките от Марица Пловдив се справиха с 3:0 (25:11, 25:14, 25:17) с тима на Славия и остават на върха в класирането с максималните 12 точки и нито един загубен гейм.

В зала "Строител" шампионките пренесоха импулса в играта си от успеха срещу хърватския Динамо Загреб в първата среща от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига и взеха инициативата в двубоя още от самото начало. "Белите" не успяха да отговорят на добрия начален удар и високата ефективност в нападение на Марица и "жълто-сините" отвориха двуцифрена преднина при 16:6. Това са оказа ключово за спечелването на първата част с убедителното 25:11.

Втората се разви по идентичен начин. След 3:3 възпитаничките на Ахметджан Ершимшек направиха серия от осем безответни точки и след това в хода на гейма увеличиха аванса си до 17:6, за да могат да го затворят при 25:14.

В третата част пловдивският тим продължи да диктува събитията на полето и след 7:4 взе последвалите осем разигравания за 15:4. До края маричанки не допуснаха изненада и мачът приключи при 25:17.

В следващия си двубой състезателките на Ахметджан Ершимшек посрещат Динамо Загреб в реваншa от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига след убедителната победа с 3:0 в хърватската столица. Срещата е на 12 ноември (сряда) от 18:30 часа в зала "Колодрума".

С 12 точки е и тимът на ЦПВК, който надделя над Дея Волей с 3:0 (25:14, 25:20, 25:8) гейма. 

В другите две срещи от кръга Марица 2022 се справи с Миньор Перник с 3:0 (25:16, 32:30, 25:22) гейма за първата си победа през сезона, а също с 3:0 (25:23, 26:24, 25:20) гейма Драгоман спечели домакинството си на Варна-ДКС и регистрира третия си успех.

В неделя е дербито на кръга между Левски и ЦСКА.

 

Мачове от четвъртия кръг в женското волейболно първенство на България:

ЦПВК - Дея Волей            3:0 (25:14, 25:20, 25:8)
Марица 2022 - Миньор Перник 3:0 (25:16, 32:30, 25:22)
Драгоман - Варна-ДКС        3:0 (25:23, 26:24, 25:20)
Марица Пловдив - Славия     3:0 (25:11, 25:14, 25:17)

в неделя:
Левски - ЦСКА

класиране:
 1. Марица Пловдив      4   4   0  12:0     12 точки
 2. ЦПВК                4   4   0  12:2     12 
 3. ЦСКА                3   3   0   9:0      9
 4. Драгоман            4   3   1   9:5      9
 5. Левски              3   2   1   6:4      6
 6. Марица 2022         4   1   3   5:9      3
 7. Славия              4   1   3   4:9      3
 8. Дея Волей           4   1   3   3:9      3
 9. Миньор Перник       4   0   4   2:12     0
10. Варна-ДКС           4   0   4   0:12     0

/ГК/

08.11.2025

