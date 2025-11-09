Левски победи ЦСКА във волейболното дерби при жените

Отборът на Левски победи ЦСКА с (25:19, 25:181 25:20) във волейболното дерби при жените, играно в залата "Левски София". "Сините" нанесоха първа загуба на "червените" в първенството, като досега тимът нямаше дори загубен гейм. Сега ЦСКА и Левски са съседи в класирането с по 3 победи и една загуба от четири мача.

След равностойно начало на мача Левски взе преднина при 6:5 и не я изпусна до края на частта. При 15:9 треньорът на ЦСКА Юлия Иванова взе прекъсване, което даде кратък ефект, но тимът на домакините така и не допусна да бъде доближен прекалено много в резултата. Силна атака на Габриела Найденова за 24:19, с което "сините" стигнаха до пет геймбола и реализираха още първата възможност с ас на Иванина Малинова.

Във втория гейм отново имаше равновесие в началото, а след това "червените" поведоха с 9:6 и 12:9. При този резултат тимът на Радослав Арсов направи пет поредни точки и отново взе инициативата. "Сините" направиха още две серии по три или четири поредни точки. Левски поведе с 2:0 след директна точка от сервис на Елена Коларова и неразбирателство при посрещането на ЦСКА.

В третата част Левски дръпна с 7:4, но съперникът направи три поредни точки, за са изравни, което принуди Арсов да вземе тайм-аут. Това даде резултата и "сините" дръпнаха с 13:9 след няколко добри отигравания. ЦСКА отново изравни при 17:17 след атака на Никол Окоро, а след това два аса на Моник Жезус дадоха преднина на "червените". Атака на Славина Колева доведе до пореден обрат - 22:20 за Левски. Домакините стигнаха до четири мачбола при 24:20 и след нов аут на "червените" Левски победи с 3:0.



Мачове от четвъртия кръг в женското волейболно първенство на България:

Левски - ЦСКА 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) от събота: ЦПВК - Дея Волей 3:0 (25:14, 25:20, 25:8) Марица 2022 - Миньор Перник 3:0 (25:16, 32:30, 25:22) Драгоман - Варна-ДКС 3:0 (25:23, 26:24, 25:20) Марица Пловдив - Славия 3:0 (25:11, 25:14, 25:17) класиране: 1. Марица Пловдив 4 4 0 12:0 12 точки 2. ЦПВК 4 4 0 12:2 12 3. ЦСКА 4 3 1 9:3 9 4. Левски 4 3 1 9:4 9 5. Драгоман 4 3 1 9:5 9 6. Марица 2022 4 1 3 5:9 3 7. Славия 4 1 3 4:9 3 8. Дея Волей 4 1 3 3:9 3 9. Миньор Перник 4 0 4 2:12 0 10. Варна-ДКС 4 0 4 0:12 0