Левски победи ЦСКА във волейболното дерби при жените

Христо Бонински
Левски победи ЦСКА във волейболното дерби при жените
Левски победи ЦСКА във волейболното дерби при жените
Снимка: Благой Кирилов/БТА (АК)
София,  
09.11.2025 14:57
 (БТА)

Отборът на Левски победи ЦСКА с (25:19, 25:181 25:20) във волейболното дерби при жените, играно в залата "Левски София". "Сините" нанесоха първа загуба на "червените" в първенството, като досега тимът нямаше дори загубен гейм. Сега ЦСКА и Левски са съседи в класирането с по 3 победи и една загуба от четири мача. 

След равностойно начало на мача Левски взе преднина при 6:5 и не я изпусна до края на частта. При 15:9 треньорът на ЦСКА Юлия Иванова взе прекъсване, което даде кратък ефект, но тимът на домакините така и не допусна да бъде доближен прекалено много в резултата. Силна атака на Габриела Найденова за 24:19, с което "сините" стигнаха до пет геймбола и реализираха още първата възможност с ас на Иванина Малинова.  

Във втория гейм отново имаше равновесие в началото, а след това "червените" поведоха с 9:6 и 12:9. При този резултат тимът на Радослав Арсов направи пет поредни точки и отново взе инициативата. "Сините" направиха още две серии по три или четири поредни точки. Левски поведе с 2:0 след директна точка от сервис на Елена Коларова и неразбирателство при посрещането на ЦСКА.

В третата част Левски дръпна с 7:4, но съперникът направи три поредни точки, за са изравни, което принуди Арсов да вземе тайм-аут. Това даде резултата и "сините" дръпнаха с 13:9 след няколко добри отигравания. ЦСКА отново изравни при 17:17 след атака на Никол Окоро, а след това два аса на Моник Жезус дадоха преднина на "червените". Атака на Славина Колева доведе до пореден обрат - 22:20 за Левски. Домакините стигнаха до четири мачбола при 24:20 и след нов аут на "червените" Левски победи с 3:0.


Мачове от четвъртия кръг в женското волейболно първенство на България:

Левски - ЦСКА               3:0 (25:19, 25:18, 25:20)    

от събота:
ЦПВК - Дея Волей            3:0 (25:14, 25:20, 25:8)
Марица 2022 - Миньор Перник 3:0 (25:16, 32:30, 25:22)
Драгоман - Варна-ДКС        3:0 (25:23, 26:24, 25:20)
Марица Пловдив - Славия     3:0 (25:11, 25:14, 25:17)

класиране:
 1. Марица Пловдив      4   4   0  12:0     12 точки
 2. ЦПВК                4   4   0  12:2     12 
 3. ЦСКА                4   3   1   9:3      9
 4. Левски              4   3   1   9:4      9
 5. Драгоман            4   3   1   9:5      9
 6. Марица 2022         4   1   3   5:9      3
 7. Славия              4   1   3   4:9      3
 8. Дея Волей           4   1   3   3:9      3
 9. Миньор Перник       4   0   4   2:12     0
10. Варна-ДКС           4   0   4   0:12     0

/ХБ/

06.11.2025 12:45

Промяна в мача между Марица (Пловдив) и Славия от Националната волейболна лига за жени

Промяна настъпи в предстоящия мач на Марица (Пловдив) срещу Славия от четвъртия кръг в Националната волейболна лига за жени, съобщиха от пловдивския клуб. Двубоят между двата тима ще се проведе на 8 ноември (събота) от 18:30 часа в зала "Строител".

