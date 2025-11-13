Подробно търсене

ОБНОВЕНА Под надслов "Справедливост за Мая" граждани се събраха пред ВМА на протест срещу жестокостта към животните

Юзлем Тефикова
София,  
13.11.2025 18:21 | ОБНОВЕНА 13.11.2025 19:09
 (БТА)

Под надслов „Справедливост за Мая“ граждани се събраха пред Военномедицинска академия (ВМА) на протест срещу жестокостта към животните. Част от тях бяха с домашните си любимци. 

Протестиращите носеха плакати с надписи „Тяхната сигурност е наше задължение“, „Ефективни присъди за насилие над животни“, „Ако мразиш животните, губиш правото си да се наричаш човек“, „Няма извинение за това мъчение“, „Хуманността започва с отношението към най-слабите“. Протестиращите искат отстраняването от длъжност на лекаря-специлизант от ВМА, блъснал на 9 ноември с автомобила си куче в кв. "Разсадника". 

От ВМА съобщиха, че болничното заведение оказва съдействие за изясняването на случая и лекарят е отстранен от работа до изясняване на случилото се. Междувременно от Пациентски организации “Заедно с теб”  също осъдиха поведението на лекаря, прегазил куче.

Събралите се протестиращи преминаха с шествие до НДК, където протестът приключи. 

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов съобщи по-рано пред журналисти, че лекарят, прегазил преди дни куче в София, днес се е появил в Трето районно управление заедно със своя адвокат. 

На 9 ноември мъжът, излязъл с автомобила си от гараж, като прегазил кучето, чието име е Роксана, а хората в кв. "Разсадника" го наричали на галено - Мая. В резултат кучето получило тежки увреждания, а по-късно е евтанизирано във ветеринарна клиника. „На мъжа му беше повдигнато обвинение по чл. 325 Б, т.е. – причиняване на смърт на гръбначно животно“, заяви главен комисар Николов. Той обяви, че му е наложена гаранция в размер на 5000 лв. По думите му мъжът съдейства напълно на разследването.

/МК/

