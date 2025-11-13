site.btaОБНОВЕНА Под надслов "Справедливост за Мая" граждани се събраха пред ВМА на протест срещу жестокостта към животните
Под надслов „Справедливост за Мая“ граждани се събраха пред Военномедицинска академия (ВМА) на протест срещу жестокостта към животните. Част от тях бяха с домашните си любимци.
Протестиращите носеха плакати с надписи „Тяхната сигурност е наше задължение“, „Ефективни присъди за насилие над животни“, „Ако мразиш животните, губиш правото си да се наричаш човек“, „Няма извинение за това мъчение“, „Хуманността започва с отношението към най-слабите“. Протестиращите искат отстраняването от длъжност на лекаря-специлизант от ВМА, блъснал на 9 ноември с автомобила си куче в кв. "Разсадника".
От ВМА съобщиха, че болничното заведение оказва съдействие за изясняването на случая и лекарят е отстранен от работа до изясняване на случилото се. Междувременно от Пациентски организации “Заедно с теб” също осъдиха поведението на лекаря, прегазил куче.
Събралите се протестиращи преминаха с шествие до НДК, където протестът приключи.
Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов съобщи по-рано пред журналисти, че лекарят, прегазил преди дни куче в София, днес се е появил в Трето районно управление заедно със своя адвокат.
На 9 ноември мъжът, излязъл с автомобила си от гараж, като прегазил кучето, чието име е Роксана, а хората в кв. "Разсадника" го наричали на галено - Мая. В резултат кучето получило тежки увреждания, а по-късно е евтанизирано във ветеринарна клиника. „На мъжа му беше повдигнато обвинение по чл. 325 Б, т.е. – причиняване на смърт на гръбначно животно“, заяви главен комисар Николов. Той обяви, че му е наложена гаранция в размер на 5000 лв. По думите му мъжът съдейства напълно на разследването.
