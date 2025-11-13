Лекарят, прегазил кучето Мая, е в страната и днес се яви в Трето районно управление, каза главен комисар Любомир Николов

Лекарят, прегазил преди дни куче в София, днес се появи в Трето Районно управление, каза на брифинг пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов.Той поясни, че мъжът е дошъл заедно със своя адвокат.

На 9 ноември мъжът, излязъл с автомобила си от гараж, като прегазил кучето, чието име е Роксана, а хората в кв. "Разсадника" го наричали на галено - Мая. В резултат кучето получило тежки увреждания, а по-късно бе евтанизирано във ветеринарна клиника.

„На мъжа му беше повдигнато обвинение по чл. 325 Б, т.е. – причиняване на смърт на гръбначно животно“, заяви главен комисар Николов.

Той обяви, че му е наложена гаранция в размер на 5000 лв. По думите му мъжът съдейства напълно на разследването.

На брифинг вчера говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев съобщи, че мъжът е на 28 г. и е специализант във ВМА. "Мъжът, блъснал куче в София, е обвинен в умишлено проявена жестокост към гръбначно животно, в резултат на което е настъпило тежко увреждане", каза Николаев. По думите му доказателствата, събрани към момента водят към извода, че е имало умисъл от страна на извършителя.