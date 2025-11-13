Зеленски се очаква да пристигне в Атина в неделя

Украинският президент Володимир Зеленски се очаква да пристигне на еднодневно посещение в Атина в неделя, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", като се позовава на правителствени източници.

Маршрутът остава неуточнен поради причини, свързани със сигурността, но пристигането му се очаква около средата на деня.

Предвижда се Зеленски да се срещне с гръцкия президент Константинос Тасулас в президентския дворец, след което да разговаря с премиера Кириакос Мицотакис в правителствената резиденция "Максимос". Очаква се също така Зеленски да се срещне с председателя на парламента Никитас Какламанис по-късно същия ден.

Това ще бъде второто посещение на украинския президент в Гърция след първото му пътуване в страната през лятото на 2023 г., когато се срещна с тогавашния президент Катерина Сакеларопулу и с премиера Мицотакис.