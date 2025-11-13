Подробно търсене

Руски национал ще остане съотборник на Кирил Десподов в ПАОК Солун

Боян Денчев
Руски национал ще остане съотборник на Кирил Десподов в ПАОК Солун
Руски национал ще остане съотборник на Кирил Десподов в ПАОК Солун
снимка: АР, Giannis Papanikos
Солун,  
13.11.2025 18:57
 (БТА)

Пресслужбата на ПАОК Солун отговори за евентуалното напускане на нападателя Фьодор Чалов през зимния трансферен прозорец. Руският национал ще продължи да бъде съотборник на Кирил Десподов в тима. 27-годишния играч няма да бъде слаган в трансферната листа.

„Информацията, че ПАОК повече няма да разчита на Фьодор Чалов и е готов да го пусне тази зима, е невярна“, казаха от пресслужбата на клуба пред SE.

Договорът на Чалов с ПАОК е до лятото на 2027 г. През този сезон нападателят е изиграл 17 мача, в които е отбелязал 3 гола и е направил 1 асистенция.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:18 на 15.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация