Дългогодишни фоторепортери подредиха в Казанлък изложбата „Професия фоторепортер за цял живот“

Дългогодишни фоторепортери подредиха в Музея на фотографията в Казанлък едни най-ярките си творби в изложбата „Професия фоторепортер за цял живот“. Експозицията е част от първото издание на фестивала „Седмица на фотографията в антична Сердика“. На откриването присъстваха фотографът Юрий Трейман, който е сред създателите на експозицията и фоторепортерите Румяна Чапанова, Люлин Стаменов и Иван Стоименов, чиито работи са включени в показаната селекция.

Юрий Трейман посочи, че участниците са на възраст между 76 и 92 години, а в изложбата е представен техният поглед върху последните десетилетия. По думите му това са фоторепортери, познати главно със снимките си на политически лица и събития, но в изложбата са показани техни кадри, които са извън политиката и са свързани с културното и историческо развитие на България.

Пред журналисти Румяна Чапанова посочи, че е подбрала фотографии от началото на своя творчески период и отбеляза, че е доволна от представянето си в изложбата, макар и подходът да е по-постановъчен, тъй като тя не е била фотожурналист в буквалния смисъл. „За мен фотографията е дебненето на момента, виждането на света в кадър. Научих се да виждам като гледам, а най-хубавото в цялата ми професионална работа е било общуването с хората“, каза тя и допълни, че чрез фотоапарата е опознала хората, света и предметите.

Люлин Стаменов отбеляза, че около всяка снимка има някаква история. По думите му фотожурналистиката е на първо място мислене, а тази изложба отразява тенденциите във фотографското мислене и до голяма степен може да се разбере как всеки по своему е видял света около себе си. Стаменов разказа, че е снимал всякакви събития, включително трагични. Такива снимки са трудни за правене, а работата на фотожурналиста не се разбира от останалите хора, но в професията ми е харесвало това, че знам какво търся и какво трябва да направя, докато снимам, посочи той.

Иван Стоименов, който се занимава с фотожурналистика от 50 години, посочи, че е познат с работата си в областта на политиката, но в тази изложба е решил да покаже нещо различно. За него фотографията е била университетът на живота. Обогати ме и ме научи да общувам, защото в тази професия се изисква да умееш да контактуваш, да предразположиш човека така, че в снимката да покажеш душата му. Според Стоименов фотожурналистиката дава, но и отнема много. „Срещаш се с всякакви хора – от убийци до интелектуалци. Това е работа, която трудно се издържа, но която трябва да се издържи“, допълни той.

В изложбата са включени още фотографии на Рада Петкова, Георги Цветков-Гошоре, Иван Григоров, Виктор Гилтяй, Георги Георгиев-Джони и Георги Панамски-Панамеца. Тя ще остане в Казанлък до 29 ноември. Експозицията се реализира с подкрепата на Столична община – Лятна програма и със съдействието на Кино-фото клуб „Бистрица“ и фондация „Трейман“.