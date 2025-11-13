Панамският президент отрече страната да участва във враждебни действия срещу Венецуела

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино отхвърли твърденията, че страната му е замесена във "враждебни действия срещу Венецуела", като увери, че присъствието на американски военен персонал в Панама е в съответствие с двустранните споразумения със Съединените щати, съобщи ЕФЕ.

"Що се отнася до Венецуела, Панама не предоставя територията си за какъвто и да е вид враждебни действия срещу Венецуела или която и да е друга държава по света", заяви Мулино на пресконференция.

Изявлението му бе в отговор на въпрос дали американското военно учение в панамската джунгла е свързано с разполагането на сили на САЩ в Карибския басейн, ход от страна на Вашингтон, който породи спекулации за евентуална намеса във Венецуела.

Мулино подчерта, че Панама редовно е домакин на многонационални военни учения, в които участват сили за сигурност от различни страни. "Панамският канал трябва да бъде напълно защитен от всички полицейски и военни сили по света", добави той.

През август САЩ започнаха да разполагат сили и техника в Карибския басейн, като заявиха, че това е част от операция срещу трафика на наркотици. Венецуелското правителство на Николас Мадуро обаче определи действията като "заплаха" и твърди, че Вашингтон планира "смяна на режима" в Каракас.

Преди около седмица американските военноморски сили съобщиха, че самолетоносачът "Джералд Форд", заедно с 4000 моряци и десетки бойни самолети, вече е разположен в Латинска Америка.

След 1990 г. САЩ и Панама, която се отказа от армията си след американската инвазия година по-рано, често провеждат съвместни военни учения. През април двете страни подписаха ново споразумение за сигурност, което предвижда по-голямо временно и ротационно военно присъствие на американски сили. Меморандумът първоначално предизвика известни обществени спорове в Панама.