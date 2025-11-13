Подробно търсене

Панамският президент отрече страната да участва във враждебни действия срещу Венецуела

Атанаси Петров
Панамският президент отрече страната да участва във враждебни действия срещу Венецуела
Панамският президент отрече страната да участва във враждебни действия срещу Венецуела
Президентът на Панама Хосе Раул Мулино. Снимка: АП/Yuki Iwamura, File
Панама,  
13.11.2025 20:04
 (БТА)

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино отхвърли твърденията, че страната му е замесена във "враждебни действия срещу Венецуела", като увери, че присъствието на американски военен персонал в Панама е в съответствие с двустранните споразумения със Съединените щати, съобщи ЕФЕ.

"Що се отнася до Венецуела, Панама не предоставя територията си за какъвто и да е вид враждебни действия срещу Венецуела или която и да е друга държава по света", заяви Мулино на пресконференция.

Изявлението му бе в отговор на въпрос дали американското военно учение в панамската джунгла е свързано с разполагането на сили на САЩ в Карибския басейн, ход от страна на Вашингтон, който породи спекулации за евентуална намеса във Венецуела.

Мулино подчерта, че Панама редовно е домакин на многонационални военни учения, в които участват сили за сигурност от различни страни. "Панамският канал трябва да бъде напълно защитен от всички полицейски и военни сили по света", добави той.

През август САЩ започнаха да разполагат сили и техника в Карибския басейн, като заявиха, че това е част от операция срещу трафика на наркотици. Венецуелското правителство на Николас Мадуро обаче определи действията като "заплаха" и твърди, че Вашингтон планира "смяна на режима" в Каракас.

Преди около седмица американските военноморски сили съобщиха, че самолетоносачът "Джералд Форд", заедно с 4000 моряци и десетки бойни самолети, вече е разположен в Латинска Америка.

След 1990 г. САЩ и Панама, която се отказа от армията си след американската инвазия година по-рано, често провеждат съвместни военни учения. През април двете страни подписаха ново споразумение за сигурност, което предвижда по-голямо временно и ротационно военно присъствие на американски сили. Меморандумът първоначално предизвика известни обществени спорове в Панама.

 

/ГГ/

Свързани новини

06.06.2025 10:06

Американски военни ще проведат учения в Панама за защита на Панамския канал

Американски войници пристигнаха в Панама за военни учения с цел защита на Панамския канал, след двустранно споразумение, което стана причина за протести в централноамериканската държава, предаде Франс прес като се позова на изявление на посланика на
22.05.2025 10:17

ЕФЕ: Новият посланик на САЩ в Панама настоя американските кораби да преминават безплатно през Панамския канал

Новият посланик на Съединените щати в Панама Кевин Кабрера настоя американските правителствени кораби да преминават безплатно през Панамския канал, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:48 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация