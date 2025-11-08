С лекции, практически семинари и филм премина вторият ден от Четвъртата среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина. С пиринска народна песен, изпълнена от Кине Вълчева, и с питка Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина (АБФСЧ) приветства участниците.

Първата лекция за деня беше на майстор занаятчията Мадлен Божилова, която представи темата "Автентични методи за създаване на българска народна носия". "Много съм благодарна на организаторите, че ме поканиха на това събитие. Все повече подобни инициативи са нужни, за да се разпространява българското – занаятите, творчеството, песните и танците", с тези думи започна своята лекция Мадлен Божилова, след което фокусира разказа си върху изработването на сакралните дрехи - такива, каквито са се правели преди около сто години.

След това доц. Георги Гаров представи пред присъстващите своя поглед към танцовите и музикални специфики на Пиринската фолклорна област, презентира разликите между характерните хора и тяхното сценично интерпретиране, както и постави акцент върху темата за цветята, с които българките са закичвали косите си в миналото и днес.

В следобедните часове на втория ден от творческата среща ръководителите и представителите на танцовите състави имаха възможност да се включат и в двукомпонентна практическа част, водена отново от доц. Георги Гаров, по време на която разучаваха стъпките на хората Четворка, Каврак Елено и вариация на Право хоро.

За хоровите изпълнители беше организиран паралелен модул, воден от Мариана Манолева и Кинче Вълчева.

Вечерта, пред участниците във фолклорния форум, се състоя и първото представяне в България на новия документален филм на Милена Милотинова "Магията на българското хоро". Специални гости на прожекцията бяха изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) Райна Манджукова, представители на ИАБЧ, народната певица Гуна Иванова, както и осемгодишната Александра Бедола, която е сред участниците в документалния филмов разказ.

"Във филма ще откриете познати лица, но ще видите и чужденци – хора, които играят с такава жар и любов, че понякога забравяш, че не са родени в България", каза Милена Милотинова и допълни, че "Магията на българското хоро" не е просто филм, а среща с духа на България – такава, каквато живее по света.

След прожекцията присъстващите в залата се изправиха на крака и поздравиха режисьора и екипа на филма с над триминутни аплодисменти.

Четвъртата творческа среща, организирана от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, беше официално открита на 7 ноември в Нов български университет. Сред официалните гости на форума бяха вицепрезидентът на България Илияна Йотова, заместник-министърът на културата Георги Султанов, изпълнителният директор на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова, заместник-ректорът на НБУ по научноизследователска и творческа дейност гл. ас. д-р Емилия Димитрова и директорът на Централната университетска администрация доц. д-р Христо Чукурлиев.

Тази година в срещата участват представители на 57 български танцови състави и хорове от 18 различни държави – Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Швеция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Полша, САЩ, Северна Ирландия, Украйна, Унгария и Франция.

За Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина

Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина е сдружение с нестопанска цел, официално учредено на 28 октомври 2016 г. Фолклорното обединение е вписано като културна организация и в регистъра на Министерството на културата на Република България.

До момента Асоциацията е домакинствала три семинара – срещи на ръководителите на фолклорните състави в чужбина през 2022, 2023 и 2024 година.

Между 23 и 26 юли 2025 г. във Велико Търново се състоя първият Фестивал на фолклорните състави от чужбина. Фолклорният форум бе организиран от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (CIOFF – България).